Willian Farias avalia campanha do Hatta Club e projeta longa sequência nos Emirados Árabes Unidos

O volante Willian Farias, atualmente no Hatta Club, dos Emirados Árabes, e com passagens pelo Coritiba, Cruzeiro, Vitória, Sport e São Paulo, destacou o desejo da equipe em terminar bem a temporada, com vitórias. Para ele, a meta de todos é fazer uma boa sequência até o fim da época.

“Vamos em busca de uma boa sequência nestas próximas semanas. O grupo vai trabalhar muito para que isso seja possível. Vamos nos dedicar ao máximo para encerrarmos o ano com vitórias", falou.

De acordo com Farias, sua meta é crescer no futebol árabe.

"Estou trabalhando para construir uma história no futebol árabe. Tenho me dedicado ao máximo para que isso seja possível", disse.