Barcelona vira sobre Rayo Vallecano e se classifica às quartas da Copa do Rei

O Barcelona está nas quartas de final da Copa do Rei. A equipe blaugrana perdeu boas oportunidades no primeiro tempo, mas conseguiu vencer Rayo Vallecano de virada, por 2 a 1. Fran García abriu o marcador. Messi e De Jong garantiram a classificação no Estádio de Vallecas, em Madrid.

Trave inimiga

Rayo Vallecano começou o jogo pressionando, em bloco, a saída de bola do Barcelona. De peito aberto, a equipe de Madrid partia para o ataque e visava dificultar a vida dos visitantes. Messi, que retornou após dois jogos de suspensão, teve boa visão e alçou Trincão na área. Catena fez o desarme por baixo e o português desabou. Os atletas do Barcelona chegaram a pedir pênalti, mas o VAR confirmou tiro de meta.

Com dificuldade de encontrar chances pelo meio, o Barça tenta construir pelos lados. Firpo cruzou rasteiro da esquerda. De Jong finalizou de carrinho. A bola explodiu no travessão e morreu nos braços de Dimitrievski. Aos 35’, outra boa oportunidade, no qual, poderia ter sido mais bem pensada. Tricão deixou Catena comendo poeira. Ele carregou até entrar na área e chutou cruzado. O goleiro espalmou. No rebote, Riqui Puig dominou, teve a opção do passe, mas preferiu finalizar. A redonda, novamente, carimbou a trave.

Vira, virou!

Na volta do intervalo, Andoni Iraola conseguiu melhorar o Rayo com a entrada de Álvaro García. E colocou Neto para trabalhar em sua primeira aparição. O meia-atacante foi acionado na direita, puxou para o meio e arrematou. A defesa bloqueou. Mesmo caído, Busquets escorou para Lenglet cortar. Aos 62', Trejo abriu com Álvaro, que se livrou da marcação de Lenglet, cruzou rasteiro e Fran García finalizou na segunda trave.

Devido o crescimento dos mandantes, Ronald Koeman foi obrigado a mexer no time. Entraram Alba, Dembélé e Pedri nos lugares de Riqui Puig, Trincão e Firpo. Aos 68', De Jong deu ótimo passe em profundidade para Griezmann, que cruzou rasteiro. Sem ninguém para atrapalhar, Messi igualou. Logo, o Barcelona começou aparecer mais no campo ofensivo. Demorou oito minutos para acontecer a virada. Messi tocou para Alba. O lateral encontrou De Jong na área, que arrematou no contrapé do goleiro.