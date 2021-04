Decisivo na vitória diante do Southampton, Saka celebra chances no Arsenal

O Arsenal venceu o Southampton por 3 a 1, no St. Mary's Stadium, em partida válida pela 20ª rodada da Premier League.

Em um jogo com bastante intensidade, os donos da casa abriram o placar aos três minutos, em uma cobrança de escanteio, Armstrong recebeu a bola na entrada da área, e de primeira abriu o placar.

Os Gunners não deixaram barato e aos oito minutos, se aproveitaram de um erro na saída de bola do Southampton, Xhaka, novamente, pegou a bola e tocou para Pépe, que empatou.

Agora Bukayo Saka marcou mais gols sozinho do que todos os outros jovens na Premier League. "Estou muito feliz por jogar pelo Arsenal, diz o jovem de 19 anos.

Ele tem a maioria das coisas está indo a seu favor. Quando os Gunners empatavam com o Southampton, o jovem marcou um gol e deu uma assistência.

No total, Saka marcou cinco gols na Premier League nesta temporada, mais do que todos os outros adolescentes da liga juntos.

"É um sonho, então tenho essa paizão quando saio para o campo. O treinador deixa isso claro para mim, mas ao mesmo tempo me dá liberdade de fazer o que eu quiser no último terço. Estou feliz com essa estatística, mas quero ficar cada vez melhor."

O gol de Saka aos 39 minutos significava que o Arsenal havia transformado a desvantagem inicial depois de assistência de Alex Lacazette.

"Falei com ele antes da partida sobre as possibilidades e assim que ele pegasse na bola eu correria atrás da linha de defesa. Ele ouviu e fizemos um gol, então estou feliz."

Ele também falou sobre o lance do gol, onde iniciou a jogada para o gol de Lacazette . "Foi fantástico. Ele encontrou o espaço e acho que nem olhou para mim. Estou muito feliz por todos, não apenas por Cedric e Laca. Todos fizeram um trabalho muito bom e estou muito feliz por termos conquistados três pontos."

Este foi o segundo confronto entre as equipes em três dias, mas, no sábado (23), o Arsenal acabou eliminado pelos Saints na Copa da Inglaterra.

"Foi muito melhor. Foi uma decepção no sábado passado ser eliminado da FA Cup, somos campeões em título, então foi dificil. Mas conhecíamos suas fraquezas e acho que aproveitamos bem e conquistamos a vitória que merecíamos", completou.

Com a vitória, os Gunners foram a 30 pontos na tabela e saltaram da 11ª posição para o oitavo lugar. Já o Southampton, caiu para a 11ª posição com 29 pontos.

Na próxima rodada, o Arsenal recebe o Manchester United no sábado (30), às 14h30. Mais tarde, às 17h, o Southampton joga em casa diante do Aston Villa.