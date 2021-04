Manchester City passa fácil pelo West Bromwich e assume liderança da Premier League

Não deu nem pro cheiro. A imensa diferença técnica entre West Bromwich e Manchester City ficou evidente em jogo entre as duas equipes na última terça-feira (26), em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. No estádio The Hawthorns, os Citizens fizeram 5 a 0 nos Baggies e assumiram a liderança da Premier League..

No 4-4-1-1 de Sam Allardyce, o West Bromwich foi completamente engolido pelo 4-3-3 de Pep Guardiola. O Manchester City teve 76% de posse de bola e dezoito finalizações (contra apenas quatro dos adversários), sendo sete certas - os mandantes tiveram, apenas, um chute certeiro.

A goleada

Desde os primeiros instantes, era nítido que não haveria competitividade alguma na peleja. Logo aos três minutos, Phil Foden foi acionado no lado esquerdo por Zinchenko e finalizou no canto direito. Depois que Johnstone defendeu, a redonda ainda bateu na trave. Três minutos depois, o placar aberto: João Cancelo acionou Gundogan na esquerda e chutou reto. Aos 20, a vantagem foi dobrada: Bernardo Silva acionou Cancelo, que chutou no ângulo esquerdo.

Aos 30, o terceiro: após bola viva na área, Gundogan, mais uma vez, marcou. Com 45 minutos, Sterling serviu Mahrez no lado direito e o argelino finalizou outra bola no ângulo esquerdo. Aos 12 da segunda etapa, a pá de cal: a tabelinha do gol anterior foi alterada, já que Mahrez fintou o goleiro e serviu Sterling.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Premier League, o West Bromwich recebe o Fulham em confronto direto contra o rebaixamento, enquanto o Manchester City joga em casa contra o lanterna Sheffield United. As duas pelejas acontecem no próximo sábado (30), às 12h.