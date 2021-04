Juventus goleia SPAL e aguarda Inter na semifinal da Coppa Italia

A Juventus fez o que dela se esperava na última quarta-feira (27). Jogando no Allianz Stadium, a Vecchia Signora goleou a SPAL por 4 a 0 em jogo válido pelas quartas de final da Coppa Italia 2020/2021. Com grande atuação dos atacantes juventinos, a classificação veio ao natural ante o time que, atualmente, está na Serie B.

No 4-4-2 de Andrea Pirlo, a Juventus teve vantagem em todas as estatísticas. Mais posse de bola (54%), mais finalizações (vinte e quatro a sete) e chutes certos a gol (doze a um). A SPAL, de Pasquale Marino, alinhou no 3-4-2-1.

Domínio bianconero

A Juventus buscou atropelar a SPAL desde o começo da peleja. Aos nove minutos, após bela jogada individual, Alvaro Morata chutou no canto esquerdo e Etrit Berisha fez grande defesa. Cinco minutos depois, Adrien Rabiot recebeu na área de Federico Bernardeschi e foi derrubado por Francesco Vicari na área. O árbitro marcou o pênalti - convertido por Alvaro Morata no lado direito do gol adversário.

Aos 24 minutos, aproveitando rebote, Dejan Kulusevski encheu o pé em chute no meio do gol, defendido por Berisha. Com 33, Dejan Kulusevski serviu Gianluca Frabotta no lado esquerdo e o lateral chutou no lado canhoto da meta da SPAL. Aos 35, Sergio Floccari arriscou de longe e assustou Gianluigi Buffon - a finalização passou à esquerda do gol. Nove minutos depois, Demba Seck adentrou a área e caiu após choque com Merih Demiral. Os atletas de Ferrara pediram pênalti, mas o árbitro não marcou.

Apesar da pressão da SPAL no final da primeira etapa, a Juventus voltou dominando a peleja no segundo tempo. Aos oito minutos, Kulusevski invadiu a área pelo lado esquerdo, mas Berisha impediu a finalização. O terceiro gol saiu aos 33 minutos: Federico Chiesa serviu o atacante sueco, que chutou rasteiro no meio da meta.

No final da peleja, Chiesa teve duas oportunidades. Aos 40, aproveitando bola viva na área, mas arremata à direita da meta. Nos acréscimos, aos 49, Marco da Graca serviu o companheiro no comando do ataque, que finalizou na saída de Berisha.

Próximos jogos

Na semifinal da Coppa Italia 2020/2021, a Juventus faz o Derby d'Italia contra a Internazionale - os jogos acontecerão no dia 03 e 10 de fevereiro. Antes disso, na Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021, a Juventus viaja para enfrentar a Sampdoria, no próximo sábado (30), às 14h (Horário de Brasília). Um dia depois, a SPAL recebe o Monza, às 12h, na Serie B.