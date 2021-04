Solskjaer lamenta derrota do Man United para lanterna da Premier League: "Faltou inspiração"

Deu tudo errado para os donos do Teatro dos Sonhos nesta quarta-feira (27). Em jogo válido pela 20ª rodada da Premier League, o vice-líder Manchester United recebeu o lanterna Sheffield United em busca dos três pontos para retornar a liderança. Do outro lado da tabela, o time de Chris Wilder só tinha cinco pontos em 19 jogos e estava praticamente sem esperanças de permanência na elite do futebol inglês.

Mesmo com o time da casa dominando a partida inteira, quem saiu com a vitória e os três pontos foi o Sheffield pelo placar de 2 a 1. Os gols foram marcados por Bryan e Burke. Já o dos Red Devils foi marcado por Harry Maguire.

Após o final do jogo, em entrevista coletiva, Ole Gunnar Solskjaer definiu a derrota como decepcionante. "Começamos bem mas concedemos o primeiro gol no primeiro ataque. tivemos toda a posse de bola, mas quando você concede dois gols ruins sempre será difícil", admite o técnico.

O time chegou ao final do jogo com 16 chutes, porém apenas quatro foram em direção ao gol de Ramsdale. Sobre a pouca qualidade ofensiva, Ole disse que o time não criou o bastante. "Colocamos pressão neles, mas não conseguimos penetrar na área e criar boas chances para marcar gols suficientes", afirma Solskjaer.

No próximo sábado (30), às 14h30, os Red Devils entram em campo novamente para o embate contra o Arsenal de Mikel Arteta. Sobre a preparação para o próximo compromisso, Solskjaer disse que a derrota foi sentida, mas precisam deixar de lado. "Sábado é o Arsenal e precisamos ter uma grande performance, porque eles estão em boa forma e foram bem contra nós antes", concluiu.