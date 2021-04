Liverpool vence Tottenham e encerra sequência negativa na Premier League

Nesta quinta-feira (28), o Tottenham foi derrotado por 3 a 1 para o Liverpool, no Hotspur Stadium, pela 20ª rodada da Premier League. Com a vitória, os Reds subiu para a quarta colocação com 37 pontos, enquanto os Spurs permaneceram na sexta colocação com 33 pontos.

Formação tática

O Tottenham de José Mourinho entrou em campo no 3-4-3, com uma linha defensiva robusta com Aurier, Rodon, Dier e Davies. O meio-campo foi dominado por Doherty, Hojbjerg e Ndombele. O ataque ficou por conta de Son e Kane com deslocamento livre.

O Liverpool de Jurgen Klopp entrou em campo no 4-3-3, com uma linha defensiva móvel e posicionada em bloco alto com Alexander-Arnold, Matip, Henderson e Robertson. O meio-campo contou com Wijnaldum, Milner e Thiago. O ataque foi comandado por Mane, Firmino e Salah.

Início sufocante

Aos dois minutos do primeiro tempo, Tottenham surpreendeu a defesa do Liverpool com a troca de passes entre Ndombele na saída de bola acionando Son na intermediária, que girou o corpo, tocou para Kane e o mesmo devolveu para o camisa 7 em velocidade pela esquerda finalizando por baixo do braço direito de Alisson. No entanto, o lance estava em impedimento mediante ao calcanhar do sul-coreano que estava a frente na origem do lance.

O segundo lance de perigo da partida aconteceu apenas aos 23 minutos, a partir de um belíssimo lance de Mohamed Salah que acionou o Sadio Mané pelo meio com um toque por cima para o camisa 10 finalizar por baixo das pernas do goleiro Lloris que defendeu à queima-roupa segurando a bola nas pontas dos dedos.

E somente aos 48, os Reds abriram o placar após o apagão na defesa dos Spurs permitindo a chegada de Sadio Mané pela esquerda que cruzou na medida para Roberto Firmino que só precisou encostar a bola para dentro do gol.

Tottenham desmancha a defesa e permite a entrada de Liverpool

No segundo tempo, Tottenham desmancha o trio de zagueiros e monta uma linha com quatro jogadores, no entanto, o encaixe não foi preciso e acabou permitindo a chegada de Mané pela esquerda que finaliza com perigo para a boa defesa de Lloris, no entanto, o goleiro francês entrega um rebote de mão cheia para Alexander-Arnold finalizar de primeira no canto esquerdo do gol.

Dois minutos depois, Bergwijn avançou em velocidade pela esquerda, e acionou o dinamarquês Hojbjerg que não dominou e finalizou de primeira fora da área no canto esquerdo do goleiro Alisson que não conseguiu chegar a tempo para fechar o gol.

Quando tudo parecia mais tranquilo para os Spurs poderem empatar, os Reds surpreendem num lance direto pelo chão com Firmino dominando na intermediária, tocando para Thiago que articula em ligação direta para Sadio Mané pela esquerda que encontra Mohamed Salah do outro lado, livre sem marcação.

O egípcio recebe a bola, domina e finaliza em cheio no canto esquerdo de Lloris. No entanto, o lance estava impedido a partir do momento em que Roberto Firmino domina a bola, mas ajeita com o braço esquerdo para não perder a disputa com Ndombele.

Aos 24 minutos do segundo tempo, Alexander-Arnold surpreendeu a linha defensiva dos Spurs com um longo cruzamento pela direita que encontrou o velocista Sadio Mané pela esquerda que só precisou empurrar a bola para dentro do gol. Um belíssimo lance do lateral-direito que estava em má fase, mas com gol e assistência, o rendimento do jovem inglês pode mudar nas próximas rodadas.

Próxima partida

No próximo domingo (31), o Tottenham enfrenta o Brighton, às 16h15, no Falmer Stadium, enquanto o Liverpool vai enfrentar o West Ham, às 13h30, no Estádio Olímpico de Londres, pela 21ª rodada da Premier League.