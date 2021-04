Stuttgart faz dois gols em 20 minutos sobre o Mainz e quebra jejum na Bundesliga

A 19ª rodada da Bundesliga começou na sexta-feira (29), quando o Stuttgart recebeu o Mainz 05 e venceu por 2 a 0, um jogo que começou morno mas teve bola na trave e um belo gol na etapa final.

"Merecemos a vitória. A gente conseguiu recuperar a confiança após a derrota e conseguimos criar boas oportunidades, quando esses fatores se juntam fica mais difícil para o adversário" , declarou o austríaco Sasa Kalajdzica, autor do primeiro gol, referindo-se ao revés para o Freiburg na 18ª rodada.

O Stuttgart entrou em campo com três mudanças em relação ao time que começou jogando contra o Freiburg. Ele manteve a linha de três atrás mas trocou Stenzel por Mavropanos, e do meio pra frente sacou Coulibaly e Didavi e deu oportunidade a Borna Sosa e Kalajdzik. Os dois últimos participaram do gol que abriu o placar - assistência do croata e bola na rede do centroavante austríaco.

Já o Mainz que chegou embalado após vencer o vice-líder RB Leipzig na última rodada não repetiu a boa atuação.

O primeiro tempo teve poucas oportunidades, sendo que a melhor delas foi um chute de fora da área de Karim Onisiwo que passou à direita do gol. A única finalização certa durante os 45 minutos saiu do pé direito de Robin Quaison, que arriscou de longa distância e Gregor Kobel defendeu. Minutos mais tarde, ele sentiu uma lesão e cedeu o lugar a Jonathan Michael Burkardt.

Burkardt e Edimilson Fernandes também arriscaram de fora da área, o time da casa respondeu com cabeçada de Nicolás González, mas faltou precisão e o placar continuou zerado.

O Stuttgart também sofreu com o desgaste típico da reta final de temporada, tanto que o capitão Gonzalo Castro e Borna Sosa também saíram machucados. O primeiro sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e deixou o gramado aos 26 minutos. O lance do croata foi no segundo tempo, logo depois dele cruzar a bola que terminou com o gol de cabeça de Kalajdzic.

O empate do Mainz quase veio na bola parada, quando Latza cobrou falta lateral dentro da área, Karim Onisiwo subiu mais alto que a defesa rival e a cabeçada explodiu no travessão. O atacante levou as mãos ao rosto, incrédulo com a chance desperdiçada.

Um contragolpe na reta final da partida selou a vitória. Silas Wamangituka arrancou pela ponta direita e cortou pra dentro, limpando o zagueiro St. Juste e finalizando com um chute forte de pé direito que estufou a rede do Mainz.

Classificação e próximos jogos

O resultado fez o Stuttgart chegar aos 25 pontos e neste momento está em 10º lugar na Bundesliga. Agora a equipe vai encarar o Bayer Leverkusen, 3º colocado, fora de casa no sábado (6).

Esta foi a 13ª derrota do Mainz em 19 rodadas, campanha que coloca o time na vice-lanterna, à frente apenas do Schalke 04. O time venceu apenas uma das últimas 10 partidas, está a sete pontos do Arminia Bielefeld, o primeiro clube fora da zona de rebaixamento, e a diferença pode aumentar porque o time encara o Colônia neste final de semana. Enquanto isso, Bo Svensson trabalha na preparação para o confronto diante do Union Berlin no sábado (6), em Mainz.