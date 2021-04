Real Madrid sofre virada do Levante e se complica em LaLiga

Após golear o Alavés no último jogo, o Real Madrid sofreu duro revés por 2 a 1 para o Levante neste sábado (30), no Estádio Alfredo Di Stéfano, em partida válida pela 21ª rodada de LaLiga. Os madridistas abriram o placar com Asensio, mas levaram virada com Morales e Martí.

Os 45 minutos iniciais foram difíceis ao Real Madrid, que com somente nove minutos, ficou com jogador a menos em campo após expulsão de Éder Militão. O zagueiro brasileiro cometeu falta em León na entrada da área, que de início recebeu cartão amarelo, mas com revisão do árbitro David Jiménez no VAR, trocou o amarelo pelo vermelho e o expulsou.

A alegria do Levante, contudo, não durou muito tempo. Aos 13, Asensio recebeu longo cruzamento de Toni Kroos, se lançou em contra-ataque na frente e finalizou na saída do goleiro Aitor. Apesar de não fazer boa atuação, os madridistas se colocaram à frente do placar.

Por um período, o Real Madrid jogou com tranquilidade, já que o time visitante sentiu o gol, mas não durou muito tempo. Aos 32, em jogada pela esquerda, Miramón fez lançamento na área e achou Morales, que bateu cruzado e acertou o gol defendido por Courtois.

Assim como na parte final da primeira etapa, o segundo tempo começou com pressão do Levante no ataque. Aos 62, encontrou oportunidade de virar o marcador em dividida de Vinícius Júnior com o atleta adversário, na primeira jogada do camisa 20, que tinha acabado de entrar no jogo. O VAR recomendou que o pênalti deveria ser dado e o árbitro atendeu a orientação.

Na marca da cal, aos 64, Roger Martí fez a cobrança, entretanto parou na grande defesa do goleiro Courtois, que espalmou a bola com uma das mãos. Aos 78, todavia, o atacante se redimiu e, no passe de Bardhi, dominou e girou para mandar a bola ao fundo das redes. A equipe de Valencia administrou a vantagem por 2 a 1 até o apito final.

Classificação e próximos compromissos

Com a derrota, o Real Madrid perdeu a oportunidade de se aproximar do líder e rival Atlético de Madrid e se mantém com 40 pontos, na segunda colocação. O Levante, por outro lado, se encontra na nona posição, com 26 pontos.

Na próxima rodada, as equipes voltam a campo no sábado (6): o Levante recebe o Granada, às 10h, enquanto o Real Madrid visita o Huesca, às 12h15.