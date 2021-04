Com muita emoção, Torino e Fiorentina empatam em jogo de duas expulsões

Não faltou emoção para Torino e Fiorentina. A partida, válida pela 19ª rodada da Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021, teve dois expulsos e gol no final do cotejo - encerrado em 1 a 1 no Stadio Olimpico Grande Torino. Se a partida não foi um primor técnico, ela entregou mais do que o esperado emocionalmente.

As duas equipes vieram escaladas no 3-5-2. O Torino, de Davide Nicola, levou a melhor nas estatísticas: 51% de posse de bola, quinze finalizações (contra oito da Viola) e três chutes certos a gol (contra um do time de Florença).

Lá e cá

Aos dez minutos, Dusan Vlahovic recebeu na direita e chutou no contrapé de Salvatore Sirigu, acertando a trave esquerda. Com 30, Sasa Lukic escora cruzamento de Wilfried Singo vindo da direita e obriga Bartlomiej Dragowski a fazer grande defesa. Segundos depois, Lukic foi derrubado na área por Germán Pezzella, mas o árbitro nada marcou. Com 39, Simone Zaza encheu o pé da entrada da área e acertou o travessão. No final da primeira etapa, Giacomo Bonaventura escora, de cabeça, lançamento de Lucas Martínez Quarta e é bloqueado por Alessandro Buongiorno.

Loucura, loucura, loucura

Luciano Huck definiria assim a segunda etapa do cotejo. Logo aos quatro minutos, Franck Ribéry serviu Dusan Vlahovic no lado direito e finalizou, mas o tento foi anulado por impedimento do sérvio. Com sete, Lyanco cabeceou bola alçada por Cristian Ansaldi e mandou a redonda à direita da meta violeta.

O VAR, novamente, foi protagonista aos 16 minutos. Por ser o último homem na marcação em Lukic, Gaetano Castrovilli foi expulso após o árbitro de vídeo chamar a autoridade da peleja. Com um a menos, a Viola saiu na frente do placar: em bela jogada individual, Ribéry adentra a área e finaliza na saída de Sirigu.

De maneira infantil, Nikola Milenkovic caiu na pilha de Andrea Belotti e foi expulso após agredir o adversário. Coube ao Granate, com dois a mais, atacar. Com 35, Wilfried Singo recebeu de Simone Verdi e chutou buscando o ângulo esquerdo, mas errou por pouco. O empate veio aos 43 da segunda etapa. Verdi cruzou da direita e Belotti chutou no canto esquerdo.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021, o Torino viaja para enfrentar a Atalanta, no próximo sábado (06), às 11h (Horário de Brasília), um dia depois da Fiorentina receber a Internazionale às 16h45.