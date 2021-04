Manchester City economiza no placar, mas vence Sheffield e permanece na liderança da Premier League

Segue o líder! Na tarde deste sábado (30), em jogo válido pela 21ª rodada da Premier League, o Manchester City recebeu o lanterna Sheffield no Etihad Stadium em busca dos três pontos para permanecer na liderança. Já o time de Chris Wilder voltou aos campos um pouco mais animado após vencer o Manchester United no Old Trafford.

Mesmo dominando a partida os 90 minutos, o Manchester City sofreu, mas venceu o Sheffield com o placar mínimo de 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo brasileiro Gabriel Jesus.

Distribuição tática

Pep Guardiola trouxe um Manchester City em um 4-3-3. Com Éderson no gol, a defesa foi formada por Laporte e Rúben Dias na zaga e Walker e Zinchenko nas laterais. No meio-campo, Fernandinho era mais centralizado enquanto Gündogan e Bernardo Silva nas laterais. No ataque, Phill Foden, Gabriel Jesus e Ferrán Torres.

Já Chris Wilder trouxe um Sheffield mais defensivo, em um 5-3-2m Com Ramsdale no gol, a defesa foi formada por Baldock, Basham, Egam, Ampadu e Bogle. No meio-campo, Lundstram, Norwood e Fleck criavam as chances para Burke e Brewster finalizarem.

Manchester City sofre, mas vence Sheffield e se garante na liderança

Mesmo jogando dentro de casa contra o lanterna da Premier League, o Manchester City veio para o jogo com um pé atrás - principalmente após o jogo da última rodada onde o Sheffield bateu o vice-líder United em pleno Old Trafford. Mesmo assim, o City conseguiu abrir o placar logo no início. Aos 8 minutos, Gabriel Jesus abriu o placar com assistência de Ferrán Torres.

Mesmo com o gol, o primeiro tempo de partida não trouxe muitas chances para nenhum dos lados. Com dificuldades de passar pela defesa compacta do Sheffield, os citizens conseguiram finalizar apenas três vezes na primeira etapa, acertando dois no gol de Ramsdale. Do outro lado, a única finalização dos visitantes acertou o alvo.

No segundo tempo, o time de Pep Guardiola conseguiu melhorar e sair mais pro jogo. Além de manter os 74% de posse de bola, fizalizou sete vezes na segunda etapa. Porém, a defesa continuou fazendo um belo trabalho e apenas três deles foram no gol. Do outro lado, O Sheffield chutou três vezes, mas nenhuma delas foi em direção do gol de Éderson.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o City permanece na liderança e abre quatro pontos de distância do vice-líder Manchester United, que joga ainda na tarde deste sábado contra o Arsenal. Já o Sheffield permanece lanterninha, com oito pontos em 21 jogos.

A próxima rodada da Premier League na próxima terça-feira (02). Na própria terça-feira, às 15h, o Sheffield enfrenta o West Brom em casa e na quarta-feira (03), às 15h, o City visita o Burnley.