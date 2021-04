Wolfsburg domina primeiro tempo e derrota Freiburg

Para uma partida, normalmente, as equipes têm uma semana para se preparar e identificar os pontos fracos do adversário. Em determinadas ocasiões, entretanto, toda a estratégia vai para o ralo muito cedo. No último domingo (31), isso aconteceu na Volkswagen Arena. O Wolfsburg consolidou a vitória ante o Freiburg, na 19ª rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020-21, logo nos primeiros minutos da peleja.

O 3 a 0 foi feito com os Lobos no 4-2-3-1 armado por Oliver Glasner. E olha que o Freiburg, no 3-4-3 de Christian Streich, teve mais posse de bola: 55%. Os mandantes, entretanto, chegaram mais ao gol: doze finalizações (contra dez dos visitantes), com cinco delas certas (ante duas dos adversários).

Começo arrasador - e a consequência

Logo na primeira chance que teve, o Wolfsburg inaugurou a contagem: após bola viva na área, John Brooks finalizou para marcar. Aos 39, Renato Steffen desceu pela esquerda e Wout Weghorst finalizou no canto direito de Florian Muller.

O Freiburg equilibrou as ações no segundo tempo. Logo no primeiro minuto, Baptiste Santamaria escorou cruzamento de Nicolas Hofler no travessão. Dois minutos depois, o mesmo Santamaria arriscou à esquerda de Koen Casteels. Com oito minutos, Steffen marcou o terceiro, mas o tento foi anulado por impedimento após a assistência de Ridle Baku. Aos 19, Weghorst finalizou bola no lado direito, obrigando Muller a fazer boa defesa. Com 29 minutos, Lucas Holer finalizou cobrança de escanteio no meio do gol, facilitando a vida de Casteels. Com 41 minutos, a pá de cal: Baku cruzou da direita e Yannick Gerhardt deu números finais para a peleja.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021, o Wolfsburg viaja para enfrentar o Augburg, no próximo sábado (06), às 11h30 (Horário de Brasília) - mesmo dia e hora do jogo em que o Freiburg recebe o Borussia Dortmund. Antes disso, na quarta-feira (03), às 14h30, os Lobos recebem o Schalke 04 nas oitavas de final do certame.