Com gol no último lance, Real Sociedad busca empate fora de casa com Villarreal

Em duelo válido pela 21ª rodada de La Liga, Villarreal e Real Sociedad duelavam pela quinta posição no torneio. Dani Parejo pôs os amarelos em vantagem logo aos três minutos de jogo mas Isak empatou para os bascos aos 48 da etapa complementar.

A equipe da casa começou o jogo se impondo, Dani Parejo inaugurou o marcador logo na terceira volta do ponteiro chutando de pé direito. No entanto, o ímpeto ofensivo após o gol ficou com a Real Sociedad. Isak e Oyarzabal tentaram igualar o placar, sem êxito. O submarino amarelo só voltou a atacar no fim da primeira etapa, Alcácer chutou perto da meta adversária.

No segundo tempo, a Real Sociedad controlava a posse de bola, mas encontrava na alta marcação do Villarreal uma dificuldade para criar chances de gol. A partida se encaminhava com derrota para os visitantes, eis que uma falha da zaga em uma rebatida para a entrada da área fez a bola cair no pé de Isak que marcou um belo gol no último minuto, estabelecendo o empate.

Classificação e próximos compromissos

Quinto colocado com 35 pontos, o Villarreal volta a campo sábado (6), 14h30 fora de casa frente ao Elche. Em sexto com 32, a Real Sociedad recebe o Cádiz no domingo (7), às 10h.