Melhor ataque, Atlético de Madrid vence Cádiz e se isola na liderança de LaLiga

O Atlético de Madrid venceu o Cádiz por 4-2 em um jogo disputado e abre 10 pontos do segundo colocado, Real Madrid. É importante ressaltar que a equipe colchonera tem apenas 19 partidas, contra 20 partidas do Real Madrid.

Primeiro tempo

O Atlético saiu na frente aos 28' com um belíssimo gol de falta de Luis Suárez, mas minutos depois sofreu o empate. Álvaro Negredo marcou aos 35'.

Os colchoneros continuaram firme em seu jogo, com muita verticalidade e sempre buscando Luisito, até que aos 44' Saúl Ñiguez colocou o Atlético na frente, na primeira etapa.

Segundo tempo

Na volta do intervalo a equipe de Madrid já pressionava o Cádiz. Aos 50', pênalti marcado para o Atlético. Suárez fez o segundo gol. A equipe mandante começou a gostar do jogo e aos 71' Álvaro Negredo fez o segundo gol.

Diego Simeone decidiu colocar Ángel Correa no lugar de Luisito e deixar Llorente como único homem no ataque. Foram apenas 3 minutos em campo e em uma jogada Correa encontrou Koke livre, fazendo o quarto gol do Atlético e decretando a vitória do líder do campeonato.

O próximo jogo do Atlético de Madrid é contra o Celta de Vigo, na Segunda (08), 17h.