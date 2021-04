Lille bate Dijon e assume ponta isolada da Ligue 1

O Lille assumiu a liderança isolada da Ligue 1 2020-21 neste domingo (31). Apesar da diferença na tabela, a peleja diante do vice-lanterna Dijon, foi disputada - e vencida por 1 a 0 pelos mandantes.

No 4-4-2, os mandantes, comandados por Christophe Galtier, tiveram números parelhos com os Hiboux - alinhados no 4-2-3-1 por David Linares. Os líderes tiveram 58%, com catorze finalizações ao todo - ante dez dos adversários. No número de chutes certos, entretanto, vantagem dos visitantes: três a dois.

Efetividade

Apesar das estatísticas apertadas, o Lille sempre chegou com mais perigo à meta adversária. Aos 16 minutos, após cobrança de escanteio, Sven Botman cabeceou na mão de Anthony Racioppi. Com 29, o único tento da peleja: Yusuf Yazici aproveita erro de Sacha Boey e, logo na sequência, chuta na saída do goleiro. Ainda antes do intervalo, Yazici buscou o ângulo esquerdo em finalização, mas errou por pouco.

No segundo tempo, apenas uma chance digna de nota. Após bola alçada na área por José Fonte, Jonathan Bamba cabeceou por cima do travessão.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Ligue 1, o Lille viaja para enfrentar o Bordeaux, na próxima quarta-feira (03), às 15h - mesmo dia em que, às 17h, o Dijon recebe o Lyon.