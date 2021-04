Napoli bate ameaçado Parma e encosta no G-4 da Serie A

E deu a lógica. Na tarde deste domingo (31), o Napoli recebeu o Parma em jogo válido pela 20ª rodada da Serie A. Apesar de Gattuso não viver sua melhor fase, a classificação para as semifinais da Coppa Italia melhoraram um pouco a situação do treinador. Já o Parma vive uma situação bem mais difícil no campeonato: na vice-lanterna, tem apenas um ponto de diferença do lanterna Crotone.

O Napoli conseguiu manter seu futebol e venceu o jogo por 2 a 0, com Politano e Elmas. A vitória fez o time encostar no G-4 e começar a sonhar com a Champions League na próxima temporada.

Napoli embalado

O Napoli, mais uma vez, fez seu papel e foi muito melhor que o vice-lanterna da competição, principalmente no primeiro tempo. O time da casa abriu o placar aos 32 minutos, com Elmas conseguindo fugir da marcação de cinco jogadores dentro da área.

Os números do primeiro tempo mostram que o mereceu o resultado do primeiro tempo. Além do equilíbrio na posse de bola, o time de Gattuso acertou duas das cinco finalizações no gol de Sepe. Por outro lado, o Parma não conseguiu finalizar nenhuma vez no gol de Ospina.

O segundo tempo foi completamente diferente do jogo da Coppa Itália no meio de semana. O Napoli não tirou completamente o pé do acelerador e soube, não só administrar o resultado, mas conseguiu marcar mais um gol. Aos 82', Politano fechou o placar em 2 a 0 para os napolitanos.

Os números da segunda etapa mostram o quanto a segunda etapa foi diferente: do lado dos donos da casa, o ritmo foi mantido e foram cinco chutes, com um no gol. Já do outro lado, o Parma conseguiu sair pro jogo no no segundo tempo e teve os mesmos números com o Napoli.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Napoli foi para a 5ª posição, com 37 pontos - dois a menos do que a 4ª colocada Juventus. Já o Parma permanece na vice-liderança, com 13 pontos.

Com as semifinais da Coppa Itália no meio de semana, a rodada da Serie A do Calcio será realizada no próximo final de semana. No sábado (06), o Parma recebe o Bologna às 14h. Já no domingo (07), às 16h45, o Napoli visita o Genoa no Luigi Ferraris.