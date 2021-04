Mansur exalta evolução do Santa Clara em Portugal e projeta vaga em competições europeias

Um dos principais jogadores do Santa Clara, o lateral-esquerdo Mansur, ex-Vitória, Bahia, Atlético-MG e Paraná, destacou o desejo de ver a equipe evoluindo na época. Segundo o jogador, a meta de todos no plantel é melhorar ainda mais o desempenho em campo na atual temporada.

“Estamos lutando muito para que a equipe possa crescer de produção e melhorar seu desempenho em campo nestas próximas semanas. O grupo tem se dedicado ao máximo para crescer. Vamos procurar manter um ritmo intenso para que isso seja possível”, disse.

Ainda de acordo com atleta, sua experiência no futebol português tem sido muito positiva.

“Vou continuar me dedicando e me empenhando ao máximo para construir uma historia aqui. Estou muito feliz com a camisa do Santa Clara”, falou.