Marcelinho é emprestado ao Vizela e mira intenso trabalho para garantir acesso da equipe

O meia-atacante Marcelinho, que pertence ao Marítimo, assinou com o Vizela para o restante da temporada em Portugal. Feliz com o novo desafio, o jogador, com passagem pelo Londrina, falou sobre a sua perspectiva para os próximos meses.

“Estou feliz com esse novo desafio. Espero fazer uma grande sequência de época com a equipe para alcançarmos nossos objetivos na temporada. Vou trabalhar muito para ter sucesso nestes próximos meses vestindo a camisa do Vizela”, disse.

O jogador falou sobre o desejo do grupo em fazer uma grande segunda liga.

“A equipe vem fazendo um bom campeonato e vai lutar até o fim para manter esse nível. Tenho certeza que os próximos meses serão muito bons para todos”, concluiu.