Na primeira vitória à frente do Chelsea, Tuchel destaca ‘desempenho completo’ contra o Burnley

Após empate na estreia como novo técnico do Chelsea, o alemão Thomas Tuchel conseguiu seu primeiro triunfo na equipe londrina neste domingo (31), diante do Burnley, no Stamford Bridge, em jogo válido pela 21ª rodada da Premier League. Com 2 a 0 no placar final, os gols foram marcados por Azpilicueta, aos 40, e Marcos Alonso, aos 84.

Os Blues foram dominantes durante os 90 minutos com 71% de posse de bola, 19 finalizações (oito no alvo) e 723 passes (627 certos), enquanto os Clarets focaram somente em fazer boa marcação e esqueceram do ataque, o que resultou em apenas uma finalização em toda a partida.

Sobre a atuação, Tuchel mostrou satisfação: “Foi um desempenho muito completo, ofensivo e defensivo. Tivemos que ser muito fortes fisicamente contra muitas bolas longas e os duelos no ar. Você tem que estar ciente das segundas bolas que voam nas suas costas. Fizemos o trabalho juntos com os três zagueiros centrais. Fomos sempre ativos na defesa; nunca ficamos passivos”.

“Concedemos apenas um chute [ao Burnley], o que é incrível. Ao mesmo tempo, nunca perdemos a paciência com a bola. Nós controlamos o jogo. Criamos muitas chances, jogamos o jogo no alto, tivemos uma contra-pressão muito boa. Havia tantas coisas boas em campo e por isso estou muito feliz por termos conseguido esta merecida vitória”, completou.

O treinador alemão explicou a surpresa ao escalar Marcos Alonso, sem espaço na última passagem de Frank Lampard no clube, entre os titulares, além de comemorar o golaço marcado pelo jogador espanhol.

“Optamos por um pouco mais de tamanho por lances de bola parada, e sei que desde a época de Antonio Conte, Marcos está acostumado a desempenhar este papel. Ele tem boa precisão para chegar no alvo. Estamos muito felizes por ele ter marcado o segundo gol que terminou o jogo. Não é fácil quando não se joga há muito tempo, mas ele se saiu muito bem”, finalizou.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, o Chelsea pulou para a sétima colocação, com 33 pontos, ainda distante de alcançar o último colocado do G-4, que no caso é o Leicester. O Burnley, por sua vez, caiu para 16º lugar e se mantém com 22 pontos.

Na próxima rodada, os Clarets recebem o Manchester City na quarta-feira (3), às 15h, enquanto os Blues visitam o rival Tottenham na quinta-feira (4), às 17h.