Derby D’Italia, ato inicial: Internazionale e Juventus iniciam semifinais da Coppa Italia

O jogo mais realizado na história do calcio irá acontecer mais duas vezes nas próximas semanas. A partir da tarde desta terça-feira (2), Internazionale e Juventus abrem a semifinal da Coppa Italia 2020-21 no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão/ITA. O Derby D’Italia põe frente a frente duas equipes que brigam pelo título da Serie A, mas não desconsideram a disputa das copas. Pelo contrário. A Velha Senhora tenta recuperar o título perdido ao Napoli na temporada passada, enquanto a Beneamata conquistou a última taça há uma década.

Ao somar os jogos oficiais e não oficiais, as equipes já se enfrentaram em 252 jogos, com 112 vitórias da Juve, 78 da Inter e 62 empates, com 351 gols bianconeri e 325 nerazzurri. Pela Coppa Italia, são 31 confrontos. A equipe de Turim leva nova vantagem com 14 triunfos, enquanto o clube de Milão tem dez vitórias, além de sete empates.

Preparação da Internazionale

A Internazionale vem animada com a boa temporada em disputa e a goleada sobre o Benevento por 4 a 0 no último fim de semana. Na Serie A, são dois pontos que separam o clube nerazzurri do arquirrival Milan, líder do Campeonato Italiano. Na Coppa Italia, são três jogos que o separam do título e um outro grande rival a ser superado no meio do caminho. Vale destacar que, com uma boa atuação, o Biscione superou os rossoneri na semana passada pelas quartas de final nos acréscimos.

O técnico Antonio Conte tem desfalques para o clássico. O lateral D’Ambrosio está lesionado, enquanto o também lateral Hakimi e o centroavante Romelu Lukaku estão suspensos. Caso escale força máxima, Darmian será escalado na lateral-direita, enquanto a dupla de ataque será formada por Lautaro Martínez e Alexis Sánchez. O técnico afirmou que tem confiança nos seus jogadores para abrir vantagem no primeiro duelo das semifinais.

“Deve haver sempre um grande respeito por uma equipe muito forte. Com certeza, devemos fazer um grande jogo e sermos muito bons. O confronto será disputado em 180 minutos e a primeira partida será importante. No ano passado, contra o Napoli nas semifinais, perdemos por 1 a 0 em casa, mas não conseguimos nos recuperar, mesmo com uma excelente partida em Nápoles. Temos que ser bons e tentar o nosso melhor. Não é a primeira vez que Lukaku estará ausente. Alexis Sánchez estará junto com Lautaro Martínez e estou convencido de que eles se sairão bem. Lukaku está bem, respondeu em campo, marcou dois gols contra o Benevento e agora tem a oportunidade de descansar e trabalhar para voltar em boas condições”, afirmou.

Preparação da Juventus

A derrota diante da Internazionale foi a última da Juventus. A equipe mudou os rumos e engatou uma sequência de quatro vitórias importantes ao clube. Superou o Napoli e conquistou a Supercoppa, venceu bem Bologna e Sampdoria, além de golear a SPAL na Coppa e ter a chance de buscar mais um título em mais dois clássicos contra a Beneamata.

O técnico Andrea Pirlo deve realizar algumas modificações pontuais e conhecidas, como uma forma de dar descanso a alguns jogadores. São dois os desfalques, ambos por lesão: o atacante Paulo Dybala e o meia Aaron Ramsey, preservado para não ter dores agravadas. Em entrevista coletiva, o comandante alvinegro destacou que espera uma equipe consistente diante de um adversário que terá uma postura conhecida, mas forte.

“Quero ver uma equipe confiante de sua força. Será a primeira partida, é um jogo de 180 minutos. Será importante administrar bem porque não será decisivo. O jogo contra a Internazionale na Serie A nos ensinou muito. Quando não estamos no caminho certo, nós não somos nós mesmos, mas foi a partir desse ponto que começamos a ter grandes atuações. Espero a habitual Internazionale, que vai tentar colocar suas ideias em jogo. Conhecemos bem o treinador e estamos nos preparando para o que pode acontecer em campo. A Internazionale é muito boa na marcação e no início das jogadas, com jogadores bons e rápidos na manutenção do campo. Teremos que fazer um jogo bem cuidadoso”, explicou.

Ficha técnica de Internazionale x Juventus – Coppa Italia 2020-21, semifinal jogo #1

Estádio Giuseppe Meazza, Milão/ITA – 16h45 desta terça-feira (2)

Internazionale – Handanovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Arturo Vidal e Ashley Young; Alexis Sánchez e Lautaro Martínez. Técnico: Antonio Conte.

Juventus – Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt e Alex Sandro; Arthur, McKennie, Bentacur e Chiesa; Kulusevski e Cristiano Ronaldo. Técnico: Andrea Pirlo.

Arbitragem de campo – Gianpaolo Calvarese, auxiliado por Ciro Carbone e por Giorgio Peretti, com Davide Massa como quarto árbitro.

Arbitragem de vídeo – Massimiliano Irrati, auxiliado por Giacomo Paganessi.