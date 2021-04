Manchester United aplica goleada histórica no Southampton e divide topo da Premier League com City

É goleada que vocês querem? É goleada que vocês vão ter! Fechando o primeiro dia de jogos válidos pela 22ª rodada da Premier League, o Manchester United recebeu o Southampton no Old Trafford em busca de colar no líder Manchester City. Já o time de Ralph Hasenhüttl queria os três pontos para subir ainda mais na tabela.

O Teatro dos Sonhos, palco de tantas glórias para os Red Devils, teve mais um espetáculo na tarde desta terça-feira (2). O time de Ole Gunnar Solskjaer fez um dos melhores jogos da temporada e fez 9 a 0 no Southampton. Os gols do United foram marcados por Wan-Bissaka, Rashford, Bednarek (contra), Cavani, McTominay, Bruno Fernandes, Daniel James e dois de Anthony Martial.

Distribuição tática

Ole Gunnar Solskjaer trouxe um Manchester United em um 4-2-3-1. Com De Gea no gol, a defesa foi formada por Wan-Bissaka e Luke Shaw nas laterais e Lindelöf e Harry Maguire na zaga. Na volância, Fred e McTominay apoiavam a defesa enquanto Greenwood, Bruno Fernandes e Rashford criavam as jogadas no meio-campo. No comando do ataque, Edinson Cavani.

Já Ralf Hasenhüttl trouxe um Southampton em um 4-4-2. Com McCarthy no gol, a defesa foi formada por Bednarek e Stephen na zaga e Ramsay e Bertrand nas laterais. No meio campo, Ward-Prowse e Jankewitz apareciam mais centralizados enquanto Djenepo e Armstrong pelos lados do campo. No ataque, Che Adams e Danny Ings.

Dois expulsos e nove gols: Manchester United domina Southampton e cola na liderança

Os primeiros momentos de jogo espelharam bem o que o jogo seria: aos dois minutos, Alexandre Jankewitz foi expulso após falta gravíssima em Scott McTominay. Era o primeiro jogo do meio-campista de 19 anos no time titular e acabou logo cedo. Com um a mais, o Manchester United só precisou aproveitar.

O gols começaram a sair aos 18 minutos: o primeiro saiu dos pés de Wan-Bissaka, com assistência de Luke Shaw. Aos 25, Marcus Rashford marcou o seu. Já aos 34, Jan Bednarek empurrou a bola para o próprio gol e pouco tempo depois, aos 39, Cavani fechou a conta do primeiro tempo.

Além dos quatro gols e os 73% de posse de bola, o United teve plenas condições de fazer muito mais. Para se ter uma ideia, das dez finalizações dos Red Devils, seis chegaram ao gol defendido por McCarthy. Do outro lado, o Southampton só conseguia se defender e finalizou somente duas vezes no gol defendido por De Gea, mas só um foi no alvo.

Quando todos pensavam que o United tiraria o pé no segundo tempo, estava completamente enganado. Foi justamente no segundo tempo que o time de Solskjaer apareceu ainda mais lá na frente. O Southampton, que já tinha um a menos, não teve nem tempo para tentar no ataque.

A única chance real de gol dos Saints foi aos 54, quando Che Adams fez o gol, mas foi anulado por conta de impedimento. Pouco tempo depois, aos 69', Anthony Martial marcou o seu primeiro no jogo e o quinto do United. Já aos 71', foi a vez de McTominay marcar o seu. Já aos 83', Jan Bednarek fez pênalti em Martial e acabou expulso. Bruno Fernandes converteu o pênalti e fez o 7 a 0. Para fechar a conta, já nos acréscimos, ainda deu tempo para Martial e Daniel James ampliarem para o 9 a 0.

Os números do segundo tempo mostraram que o jogo permaneceu o mesmo, mas o United conseguiu melhorar ainda mais. Do lado dos donos da casa, foram oito das 14 finalizações no alvo. Do lado do Southampton, foi um chute na segunda etapa inteira.

É bem difícil apontar os destaques da partida, principalmente do lado vencedor. Mas os principais foram Martial, Bruno Fernandes, Fred, Wan-Bissaka e Luke Shaw. Do lado dos Saints, quem roubou os holofotes foram os dois expulsos, principalmente Jan Bednarek que foi autor do gol contra e fez o pênalti na segunda etapa.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o United empata no número de pontos com o Manchester City na liderança, que ainda joga na rodada. Já o Southampton permanece na 12ª posição, com 29 pontos - empatando com Crystal Palace e Leeds United.

A próxima rodada da Premier League começa no próximo final de semana. No sábado (6), às 12h, o Southampton visita o Newcastle e, um pouco mais tarde, às 17h, o United tem jogo importante contra o Everton no Old Trafford.