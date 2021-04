Renan Mota avalia temporadas no Japão e espera definir futuro em breve

Após vestir a camisa do Kyoto nas últimas duas temporadas, o meia Renan Mota, ex-Santos e Figueirense, revelou que pretende definir seu futuro nos próximos dias. Segundo o jogador, que tem situações a serem concretizadas no futebol asiático e até no Brasil, a meta é resolver isso o quanto antes.

“Espero definir essa situação nos próximos dias. Estou muito motivado para esse ano de 2021. Existe a possibilidade de retornar ao futebol asiático e até mesmo retornar ao Brasil. Estamos vendo todas as opções”, disse.

Ainda de acordo com Renan, fisicamente ele está voando baixo.

“Tenho trabalhado muito para ter um 2021 muito bom, jogando e em alto nível. Estou muito focado nisso”, falou.