Na estreia de Papu Gómez, Sevilla vence Almería e avança às semifinais da Copa do Rei

O Sevilla avançou às semifinais da Copa do Rei ao vencer o Almería da segunda divisão, nesta terça-feira (2). A vitória dos rojiblancos no duelo andaluz foi por 1 a 0, graças a um gol do argentino Lucas Ocampos.

O atacante ‘roubou’ o protagonismo de seu compatriota Alejandro ‘Papu’ Gómez, que estreou na nova equipe depois de assinar esta semana vindo da italiana Atalanta.

Em um primeiro tempo com muito volume por parte da equipe visitante, o placar permaneceu no 0 a 0 após muitas tentativas e finalizações por parte do Sevilla.

Apesar de várias oportunidades, a única chance clara de gol veio dos pés de Papu Gomez, que arrematou para a defesa do goleiro.

Suso havia substituído ‘Papu’, que jogou seus primeiros 60 minutos com a camisa do Sevilla, na qual deixou claro que ainda não está acostumado com o esquema tático de Julen Lopetegui ou a jogar com seus novos companheiros.

O Sevilla finalizou 23 vezes ao gol, apesar do placar ter ficado somente no 1 a 0.

Próximos compromissos

No aguardo de seu próximo adversário na Copa do Rei, o Sevilla recebe o Getafe por LaLiga no próximo sábado (6), às 17h. No mesmo dia, o Almería, que é o terceiro colocado em LaLiga 2, visita o Fuenlabrada, às 16h30.