Antonio Conte destaca que Internazionale merecia sorte melhor diante da Juventus

Em casa, a Internazionale foi vencida pela Juventus no Derby d'Italia #239, em pleno Giuseppe Meazza, na última terça-feira (2). O duelo, primeiro jogo semifinal da Coppa Italia 2020-21, gerou elogios de Antonio Conte, técnico interista. As críticas feitas por ele em entrevista coletiva foram de ordem extracampo.

Na visão do técnico, a Internazionale dominou a peleja e falhou por erros individuais. "Se eu analisar o jogo, digo que demos dois presentes: eles não colocaram muito deles para nos prejudicar, fomos nós que cometemos ingenuidades. No geral, pela enésima vez criamos muito. Aqui ainda precisamos melhorar, mesmo que o desempenho dos meninos tenha sido positivo. Eles deram tudo colocando a Juventus nas cordas. Nós merecíamos muito, muito mais. O retorno não será um passeio, nós sabemos. Agora, vamos pensar na Fiorentina e só então vamos nos concentrar no jogo de Turim", comentou Antonio Conte, referindo-se, também ao próximo jogo pela Serie A 2020/2021, ante a Viola.

Os números do cotejo, entretanto, não fazem coro às palavras do treinador da Internazionale. A Juventus teve mais posse de bola (52%) e finalizações certas a gol (seis a cinco). Coube à Beneamata ter mais chutes à meta - ainda sim, em diferença mínima: 11 a 10.

Projeto

Na Itália, crescem os rumores de que o clube vai ser vendido por Zhang Jindong. O chinês, bilionário e dono da maior rede varejista da China, comprou o clube em 2016 e, de acordo com a imprensa esportiva da Bota, busca novos investidores para comprar a participação dele na Beneamata.

Sucintamente, Antonio Conte reagiu aos rumores, mas de maneira enfática. "É uma situação certamente particular, não adianta esconder. Começamos com um projeto em agosto, depois paramos", finalizou o profissional.