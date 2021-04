Manchester City é superior, vence Burnley e segue invicto em 2021

Na tarde dessa quarta, o Manchester City venceu o Burnley por 2 a 0, no estádio Turf Moor, pela 22ª rodada da Premier League. O City dominou a partida inteira e continua sendo líder do campeonato. Os gols da partida foram marcados por Gabriel Jesus e Mahrez.

Formação tática

A equipe de Pep Guardiola foi ao jogo no 4-3-3. Com Ederson no gol, John Stones e Rúben Dias formando o miolo de zaga e Cancelo e Laporte nas laterais. Rodri, Gündoğan e Bernardo Silva formando o meio de campo da equipe. Nas pontas, Sterling e Mahrez, e centralizado, o brasileiro Gabriel Jesus

Já Sean Dyche trouxe o Burnley com um 4-4-2. Com Pope no gol, Lowton e Pieters nas laterais e Tarkowski e Mee na dupla de zaga. Os 4 homens de meio campo foram Gudmusson, Westwood, Cork e McNeil. E a dupla de ataque foi formada por Rodriguez e Vydra.

City se impõe desde o primeiro tempo e vence o Burnley

A equipe do City veio pro jogo apenas pensando na vitória para manter a distância de três pontos que estava antes do início dessa rodada, do vice líder Manchester United. E a esperada superioridade da equipe já foi sendo provada desde os primeiros minutos quando Gabriel Jesus abriu o placar, em uma bola espalmada pelo Pope, logo com três minutos de partida.

Mesmo vencendo a partida, o Manchester City seguiu indo ao ataque, desperdiçando muitas chances. De tanto tentar, aos 38’, o capitão Sterling recebeu um lindo cruzamento de Gündoğan, só tendo o trabalho de empurrar para dentro, ampliando o placar para o líder City.

O primeiro tempo do City foi muito bom. A equipe de Guardiola teve 71% de posse de bola, além de 6 finalizações, sendo 4 no gol. Já pelo lado do Burnley, o ataque do time foi muito mal, não tendo nenhuma finalização.

Na segunda etapa, a soberania na partida do City permaneceu e o time não parou de atacar. Com 12 minutos o City chegou a ampliar o placar com Mahrez, porém o ponta estava impedido. A equipe do City seguiu atacando durante a reta final, porém, não conseguiram marcar o terceiro gol e a partida terminou com resultado formado no primeiro tempo

Classificação e próximos jogos

O City seguiu na liderança da competição com 47 pontos, três a mais que o segundo colocado. A próxima partida da equipe é um confronto direto pela parte de cima da tabela contra o Liverpool, em Anfield.

Já o Burnley, segue na 16ª posição com 22 pontos. A equipe enfrenta o Brighton na próxima rodada da Premier League.