Liverpool é surpreendido pelo Brighton, sofre segundo revés seguido em casa e se distancia do topo

Sem poder contar com o goleiro Alisson, o Liverpool perdeu o seu segundo jogo seguido em Anfield Road. Os Reds foram derrotados por 1 a 0 para o Brighton, nesta quarta-feira (3), pela 22ª rodada da Premier League.

Desfalcado, Liverpool sofre com a retranca do Brighton

Sem contar com Alisson, cortado de última hora por questões físicas e Mané, com dores musculares, o trio de ataque formado por Salah, Firmino e Xherdan Shaqiri teve dificuldades para superar a retranca do Brighton.

Os Reds passaram todo o primeiro tempo da partida martelando no ataque, porém não teve sucesso e praticamente não teve chances de perigo. Do outro lado a melhor chance do The Seagulls, foi aos 23 minutos com Maupay.

Segundo tempo mais equilibrado e com vitória do Brighton

O segundo tempo foi bem equilibrado. O Liverpool conseguia sair para o ataque com um pouco mais de facilidade, mas falhava constantemente. Tanto que aos dez minutos, em uma das tentativas bloqueadas pela defesa dos Seagulls acabou gerando um rápido contra-ataque, que culminou no gol de Steven Alzate.

Com a vantagem no placar, o Brighton passou a ter mais confiança e passou a buscar o ataque com maior frequência. Dando trabalho para o goleiro Caoimhin Kelleher, que foi exigido quatro vezes.

E agora?

Com a derrota, os Reds estão no quarto lugar, com 40 pontos, sete a menos que o líder Manchester City. Já as Gaivotas ocupam a 15ª colocação, com 24 pontos, dez de distância em relação ao Fulham, primeira equipe na zona de rebaixamento.

Na próxima rodada do Campeonato Inglês, o Brighton & Hove Albion visita o Burnley no Turf Moor, em Burnley/ING, ao meio-dia do sábado (6). Por sua vez, o Liverpool terá clássico importantíssimo contra o Manchester City às 13h30 do domingo (7), novamente em Anfield Road.