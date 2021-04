Técnico valoriza "estado de espírito" do líder Lille após quinta vitória seguida na Ligue 1 

O Lille continua firme no desafio de interromper a hegemonia do PSG no Campeonato Francês. O capítulo mais recente dessa história teve novos protagonistas, visto que na última quarta-feira (3), o técnico Christophe Galtier fez cinco mudanças no time titular e mesmo assim a equipe não deu chances ao Bordeaux, que sofreu mais uma derrota em casa.

"Sabíamos que seria difícil, mas temos mostrado ser uma grande equipe porque somos unidos, rigorosos e exigentes. Precisamos manter a concentração e buscar evoluir jogo a jogo da melhor forma possível", declarou o meio-campista português Xeka, uma das novidades que participou da vitória por 3 a 0.

Dois jogadores que começaram jogando contra o Bordeaux tiveram participação decisiva nos gols. Timothy Weah marcou o segundo e Jonathan Ikoné deu a assistência para Jonathan David selar a vitória.

"É uma vitória do grupo, uma grande satisfação para o técnico ver um estado de espírito como esse. Estamos em uma luta intensa, atentos à questão física dos jogadores. Vamos rodar o elenco para que possamos ter uma equipe competitiva e minimizar o risco de lesões", completou Christophe Galtier.

O técnico do Lille manteve a base da defesa, trocando apenas Bradaric por Reinildo na lateral esquerda. As outras quatro mudanças foram do meio pra frente - apenas Bamba e Yazici, autor do primeiro gol, continuaram na equipe. Além dos já citados, Renato Sanches também ganhou chance entre os 11 iniciais.

Segundo Galtier, o Lille possui três concorrentes diretos na briga pelo título. "O PSG continua a ser meu favorito pela qualidade do plantel, o treinador possui jogadores excepcionais à disposição. O Lyon tem um calendário mais leve e um elenco interessante. Também fico de olho no Monaco, que me passa uma impressão muito forte".

Classificação e próximos jogos

Neste momento o Lille continua na liderança isolada do Campeonato Francês, com 51 pontos, dois a mais do que o vice-líder Lyon. Na sequência vem PSG, Monaco e Rennes.

O time volta a campo no domingo (7), quando visita o Nantes, que ocupa do 17º lugar, o primeiro posto fora da zona de rebaixamento.