Com dois gols de Ben Yedder, Monaco vence clássico contra Nice 

Efetivo, o Monaco conquistou mais uma vitória na última quarta-feira (3) na Ligue 1 2020-21. E não foi uma peleja qualquer: foi o Derby de la Côte d'Azur #100. Na 23ª rodada do torneio, o time do principado fez 2 a 1 no Nice jogando no Stade Louis II e segue buscando os líderes no certame.

Niko Kovac colocou os mandantes em campo no 4-4-2, enquanto Adrian Ursea foi para o campo no 4-1-4-1. Os Aiglons tiveram mais posse de bola (58%), é verdade, mas o ASM chegou bem mais ao ataque. Foram quinze finalizações, contra cinco do Nice; sendo seis certas - e duas dos visitantes.

Equilíbrio

A partida demorou para engrenar, é verdade. A primeira boa oportunidade veio aos 27 minutos. Dan Ndoye derrubou Wissam Ben Yedder na área e o árbitro marcou o pênalti. Ele mesmo cobrou, no canto direito, deslocando Walter Benítez. Logo aos dois minutos da segunda etapa, aproveitando rebote, Pierre Lees Melou descontou.

Novamente Ben Yedder colocou o Monaco à frente no placar. Após linda assistência longa de Kevin Volland, aos seis minutos, ele chutou forte para vencer o goleiro do Nice. E o ASM não deixou de buscar mais tentos: aos 34 minutos, Aleksandr Golovin arriscou de longe e chutou por cima do gol. Por fim, aos 41, Ruben Aguilar dominou antes de chutar já no meio da área, obrigando o goleiro do Nice a fazer grande defesa.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Francês, o Monaco viaja para enfrentar o Nîmes, enquanto o Nice recebe o Angers. As duas partidas acontecem no próximo domingo (7), às 11h (horário de Brasília).