Napoli empata sem gols com Atalanta e vaga na final da Coppa Italia segue em aberto

Tudo em aberto e a decisão será nos 90 minutos finais do confronto entre Napoli x Atalanta. Na noite desta quarta-feira (3), as equipes iniciaram a briga por uma vaga na final da Coppa Italia 2020-21 ao disputarem o primeiro jogo das semifinais da segunda competição mais importante do calcio. O duelo foi realizado no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles/ITA, e o placar não foi movimentado. O equilíbrio resume muito bem como foi o encontro das equipes.

A grande novidade foi a mudança radical no esquema tático do Napoli. O técnico Gennaro Gattuso modificou o esquema tático e o time titular entrou com uma trinca de zagueiros formada por Manolas, Maksimovic e Koulibaly, algo nunca feito desde que assumiu o clube. Com isso, o meio foi formado por dois laterais e dois jogadores que faziam funções defensivas e ofensivas, além da trinca de ataque formada por Politano, Hirving Lozano e Insigne. O objetivo era ter um esquema espelhado ao adversário, com as mesmas funções básicas de defesa e ataque, com alas mais livres, combate mais firme na marcação e compactação entre as linhas.

O objetivo inicial, de surpreender o adversário, ocorreu. A primeira boa chance do jogo veio aos oito minutos, quando Insigne consegue dominar a bola na entrada da área e arriscar no lado esquerdo do gol. Gollini se esticou todo e fez belíssima defesa. Após a compreensão da postura napolitana, a Atalanta mostrou sua postura e também partiu ao ataque. Aos 22 minutos, Pessina chutou na cara do gol e Ospina defendeu. No rebote, Freuler teve duas chances, mas errou o alvo. Os bergamascos eram agudos, mesmo com menos posse de bola. A dificuldade dos donos da casa em criar oportunidades de gol era visível. E, quando chegava, não levava perigo a Gollini. Aos 44, Demme recebeu passe feito por Di Lorenzo na entrada da área, mas mandou longe.

Divulgação/SSC Napoli

Sem mudanças no esquema tático, Gian Piero Gasperini apenas trocou algumas peças. Debaixo do 3-4-1-2, La Dea foi a equipe que levou mais perigo no jogo, ainda que o perigo não fosse traduzido em chances reais de balançar as redes. Com posse de bola praticamente igual, os visitantes eram mais persistentes na busca do gol. Usaram a etapa final exatamente para isso. Os dois times trocaram todos os atacantes escalados de primeira, mas o equilíbrio permaneceu ainda assim. Sem ser muito atrativo, a rede não foi balançada e tudo está em aberto.

Com o empate sem gols, só a vitória interessa aos nerazzurri. Novo 0 a 0 leva a disputa à prorrogação. Aos Azzurri, empate com gols ou a vitória garantem a presença em mais uma final. O segundo e decisivo confronto entre as equipes será disputado na próxima quarta-feira (3), às 16h45, no Gewiss Stadium, em Bergamo/ITA.

Antes, porém, as equipes irão jogar no próximo sábado (6) pelo Campeonato Italiano. A Atalanta vai receber o Torino em Bergamo às 11 da manhã, enquanto o Napoli irá medir forças contra o Genoa às 16h45, no Estádio Luigi Ferraris, em Gênova/ITA.