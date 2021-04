Gasperini aprova atuação da Atalanta contra Napoli fora de casa

Para muitos, a Atalanta foi melhor que o Napoli no San Paolo, em jogo válido pela ida da semifinal da Coppa Italia 2020/2021. Gian Piero Gasperini, técnico da Dea, não falou exatamente tais palavras, mas deu a entender que o time de Bergamo foi melhor na peleja da última quarta-feira (03).

Falando à RAI Sport, o treinador destacou que o resultado o agradou, bem como a exibição. "Foi uma boa atuação. Claramente, o Napoli é um time de qualidade e tivemos a maior parte das chances no primeiro tempo, enquanto o ritmo do jogo foi um pouco agitado no segundo. Estamos satisfeitos. Estamos sob pressão em todas as competições, não é fácil estar sempre na forma certa, mas o Napoli está numa situação semelhante. Vamos reiniciar e estar prontos para o segundo jogo", destacou Gian Piero Gasperini.

O treinador também não escondeu a surpresa por ver a formação tática do Napoli. Jogando no 3-4-3 desde o início da peleja, o treinador da Atalanta deixou claro que Gennaro Gattuso, treinador do Partenopeo, fez algo que ele não imaginava. "Vimos a certa altura contra o Parma na semana passada que o Napoli passou para três na defesa. Não esperava que começassem assim esta noite, devo admitir, mas nos adaptamos bem", comentou o técnico.

Na peleja, a posse de bola foi igualmente dividida entre os times: 50%. A Atalanta, entretanto, teve mais finalizações (dezessete a dez) e chutes certos a gol (quatro a dois) que o Napoli.

Atuações individuais

Gasperini também foi perguntado sobre a reação de Josip Ilicic ao começar a peleja no banco de reservas, sendo preterido por Duvan Zapata e Luis Muriel. "Não é fácil para um jogador como ele ter sempre a abordagem certa. Ele foi bem vindo do banco hoje e será um trunfo muito valioso para a segunda mão. O Muriel está em grande forma e voltou a prová-lo esta noite. Nós tocamos a cada três dias e basicamente desde 3 de janeiro. Precisamos de todos e temos que alterná-los, pois é assim que conseguimos ser bastante consistentes em nossas apresentações até agora", comentou.

Quem também foi elogiado foi o zagueiro brasileiro Rafael Toloi. "Ele teve alguns bons espaços para se chocar e sabemos que ele cronometrou muito bem suas corridas para a frente, e talvez ele tenha tido a oportunidade de gol mais clara de todo o jogo", finalizou o profissional.