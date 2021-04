Internazionale bate Fiorentina fora de casa e assume liderança provisória da Serie A

A Internazionale enfrentou a Fiorentina pela terceira vez na temporada e conquistou a vitória mais tranquila desses três encontros. Após vitória por 4 a 3 no primeiro turno da Serie A e por 2 a 1, na prorrogação, pela Coppa Italia, a Inter fez 2 a 0 na abertura da 21ª rodada do Italiano nesa sexta-feira (5). Barella e Perisic marcaram os gols da partida no estádio Artemio Franchi, em Florença.

Inter aproveita momento de descuido da Viola

Mesmo com desfalque de três jogadores importantes - Ribéry, Castrovilli e Milenkovic -, a Fiorentina de Cesare Prandelli teve um bom comportamento no primeiro tempo. A Viola esteve mais uma vez escalada no 3-5-2, conseguiu nove a cinco em finalizações e dificultou o trabalho do ataque da Inter.

Comandada por Cristian Stellini, já que Antonio Conte cumpre suspensão, a Inter teve Alexis e Lukaku no ataque, com Lautaro começando no banco. A maioria das chances dos nerazzurri foi criada a partir do escape da pressão que a Fiorentina tentava fazer na saída de bola.

Logo aos cinco, após jogada de Vidal, Hakimi recebeu na área e cruzou para Barella, que parou em grande defesa de Dragowski. A resposta da Viola foi aos 12, quando Eysseric recebeu de Venuti na entrada da área e chutou rasteiro, com perigo.

Apesar de ter 40% posse de bola, a Fiorentina manteve uma pressão forte na marcação e mostrou bons movimentos defensivos, mas um descuido foi fatal. Aos 30, após cobrança de escanteio curta, Barella recebeu livre de Alexis na entrada da área e bateu colocado, sem chances para o goleiro: 1 a 0.

Handanovic decisivo

Apesar da boa postura, a Fiorentina sofria com a falta de mobilidade de seu ataque. Por vezes, a Inter perdeu a bola no campo de ataque, mas a Viola não teve precisão e velocidade para transformar em chances claras

A Fiorentina teve sua melhor chance no primeiro tempo aos 36, com um fator surpresa. Martínez Quarta fez ótima jogada pela direita, cruzou para a área e Bonaventura encheu o pé, mas Handanovic desviou e a bola explodiu no travessão. Na sequência, o esloveno defendeu com o pé a finalização de Biraghi.

Na sua melhor arma no jogo, a Inter teve a chance de ampliar no fim. O time fugiu da pressão no campo de defesa, e Alexis apareceu para cruzar da esquerda, mas Lukaku cabeceou por cima.

Inter domina e garante vitória

A Fiorentina voltou para o segundo com a entrada de Kouamé na vaga de Valero. Apesar da intenção de Prandelli de ter um time mais contundente no ataque, a Inter teve muito mais facilidade para jogar na etapa final. Além de ceder mais espaços, a Viola não conseguiu nenhuma finalização correta na etapa final.

Logo aos seis, Hakimi arrancou pela direita, deixou Igor para trás e cruzou para Perisic, que apareceu livre na pequena área e fez 2 a 0. Não fosse pelo goleiro Dragowski, a vitória da Inter poderia ser maior. A Fiorentina se desorganizou após o segundo gol e passou a dar muitos espaços, cedendo chances em sequência para os visitantes.

O goleiro da Viola parou chute de Perisic em cobrança de falta ensaiada aos 19 e cabeçada de Gagliardi aos 21, evitando o terceiro gol. Ele até falhou em saída de gol logo na sequência deste segundo lance, mas Bastoni cabeceou para fora.

Prandelli promoveu as estreias de Kokorin e Malcuit, que deram um pouco mais de qualidade à Fiorentina na frente, mas pouco para superar uma Inter muito segura.

Classificação e próximos compromissos

A vitória coloca a Inter na liderança provisória com 47 pontos, um a mais que o Milan, que recebe o lanterna Crotone na rodada. A Fiorentina, que volta a perder em casa após seis jogos, estaciona nos 22 e está em 11º.

A Fiorentina volta a campo no domingo (14) contra a Sampdoria, fora de casa, às 11h. A Inter joga no mesmo dia contra a Lazio, em casa, às 16h45. Antes, na terça-feira (9), o time de Milão visita a Juventus no jogo de volta das semifinais da Coppa Italia. A Juve venceu a ida no Meazza por 2 a 1.