Expulsão define vitória do Sevilla contra Getafe em LaLiga

Foi um típico jogo entre uma equipe que propunha o jogo contra outra orgulhosamente reativa. Um lance, entretanto, fez a diferença no cotejo entre Sevilla e Getafe, vencido pelos rojiblancos por sonoros 3 a 0 no Ramon Sanchez Pizjuán. A peleja foi válida pela 21ª rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021.

No 4-3-3, o Sevilla, de Julen Lopetegui, teve imensa vantagem nos números ante o Getafe de José Bordalás, armado no 4-1-4-1. Os mandantes tiveram 77% de posse de bola, com dezessete finalizações (contra cinco dos visitantes) e cinco certas (os Azulones tiveram uma única).

Era equilibrado. Aí...

A única grande chance acontecida no primeiro tempo veio aos 35 minutos, quando Lucas Ocampos aproveitou rebote na área e marcou. No lance, entretanto, foi identificado o domínio de bola do argentino com a mão - e o VAR anulou todo o lance.

O argentino, por sinal, foi protagonista (e vítima) do lance que marcaria a peleja. Aos oito minutos, Djené, zagueiro do Getafe, chegou dessa maneira em Ocampos:

Se ha montado la mundial en el SEV-GET.



Acción de Djené que toca balón pero luego destroza el tobillo de Ocampos. El árbitro no pita nada en directo.



VAR corrije -> roja a Djené



Y después parece que Lopetegui dice algo al banquillo del GET. Bordalás explota. Roja a ambos. pic.twitter.com/XzyeHkHRb0 — mr. mØnk (@soccermemoriess) February 6, 2021

Pelo lance, o togolês foi expulso - e, por confusões extracampo, tanto Lopetegui quanto Bordalás também foram expulsos. Com mais espaço em campo, os Rojiblancos chegaram à vantagem aos 22 minutos. Joan Jordán deu linda assistência para Munir El Haddadi, que apareceu na faixa central e tocou na saída de Rubén Yáñez.

Com 33, Youssef En Nesyri dobrou a vantagem, mas o tento foi anulado por impedimento do marroquino quando ele recebeu de Fernando. Não teve problema: aos 42, Alejandro Gómez, o Papu Gómez, na primeira partida dele em LaLiga, fez isso:

O gol que faltou à Atalanta hoje contra o Torino foi feito por Papu Gomez agora há pouco pelo Sevilha. pic.twitter.com/UWhaibrqZd — Robson Marchesi (@robsonvix) February 6, 2021

Dois minutos depois, Fernando fez linda jogada individual e serviu En Nesyri, que recebeu na esquerda e chutou quando Yañez abandonou a meta.

Próximos jogos

Na próxima rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021, o Sevilla recebe o Huesca no próximo sábado (13), às 12h15 (Horário de Brasília), enquanto o Getafe, na terça-feira (09), às 17h, viaja para enfrentar o Real Madrid. Antes disso, na quarta-feira (10), às 17h, os rojiblancos recebem o Barcelona no jogo de ida da Copa do Rey 2020/2021.