Em busca do topo: PSG aproveita contragolpes e vence Olympique de Marseille no clássico #100

No Le Classique #100, levou a melhor quem tem o melhor retrospecto. No jogo disputado na noite deste domingo (7), o Paris Saint-Germain venceu o Olympique de Marseille por 2 a 0. Mbappé e Icardi marcaram os gols do confronto válido pela 24ª rodada da Ligue 1 2020-21 e disputado no Stade Vélodrome, em Marselha/FRA.

Os donos da casa tiveram maior posse de bola, algo raro em times que jogam contra a equipe comandada por Pochettino. Apesar da posse de bola, o Marseille teve dificuldade em criar jogadas e não incomodou muito o goleiro Sergio Rico. Por outro lado, o PSG foi eficiente e garantiu a vitória ainda no primeiro tempo.

Os contra-ataques determinaram o resultado. Aos oito minutos, Di María recebeu de Verratti, avançou pelo meio e abriu com Mbappé. O atacante entrou na área e finalizou na saída de Mandanda para abrir o placar e marcar seu 16º gol na competição. Aos 23, a vantagem foi ampliada quando Florenzi recebeu no lado direito, cruzou em direção à área e Icardi encobriu o arqueiro do OM de cabeça.

O que houve de mais destaque no segundo tempo foi a entrada de Neymar e sua interferência no modelo de jogo parisiense. Os contragolpes poderiam ser melhor aproveitados, mas as jogadas forma muito bem iniciadas pelo camisa 10, que entrou aos 20 minutos da etapa final. Nos minutos finais, Payet foi expulso por deixar o pé em Verratti.

A vitória neste fim de semana mostrou a superioridade do Paris Saint-Germain em relação ao Olympique de Marseille no Le Classique. Em 100 jogos são disputados, são 45 vitórias parisienses, 33 marselhesas e 22 empates.

Com o triunfo, a boa fase do clube foi mantida, o time chegou aos 51 pontos e segue na terceira colocação, três pontos atrás do líder Lille. Do outro lado, o Marseille segue em queda livre, sem vencer há um mês e ocupa agora a nona colocação, com 33 pontos. Na próxima rodada do Campeonato Francês, o PSG recebe o Nice às 13 horas do sábado (13), no Parc des Princes, em Paris/FRA; enquanto o OM terá outro clássico, desta vez contra o Bordeaux, às 17 horas do domingo (14), no Estádio Matmut Atlantique, em Bordeaux/FRA.

Antes, porém, os times irão estrear na Copa da França na próxima quarta-feira (10). O Marseille visita o Auxerre às 10h45, enquanto o PSG vai encarar o Caen às 17 horas.