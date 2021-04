Juventus é efetiva, resiste ao controle da rival Roma e vence clássico

Em boa fase, a Juventus encarou a rival Roma em clássico neste sábado (6), na Allianz Stadium, em jogo válido pela 21ª da Serie A, e conquistou a terceira vitória consecutiva no campeonato, além de dois triunfos recentes na Coppa Italia. Cristiano Ronaldo e Ibañez (contra) construíram o resultado de 2 a 0 a favor dos bianconeri.

Distribuição tática

O técnico Andrea Pirlo não fugiu de seu tradicional 4-4-2 para escalar a Juventus: Szczesny no gol, Bonucci e Chiellini na defesa, Danilo e Alex Sandro nas laterais. No meio, Arthur e Rabiot jogaram mais recuados, enquanto Chiesa e McKennie movimentaram os lados do campo. A dupla de ataque foi formada por Morata e Cristiano Ronaldo.

O treinador Paulo Fonseca não abriu mão do frequente 3-4-2-1 para mandar a Roma a campo: Mancini, Ibañez e Kumbulla ajudaram o goleiro Pau López na defesa. No meio, Karsdorp, Villar, Veretout e Spinazzola formaram a linha de quatro, enquanto Cristante e Mkhitaryan jogaram mais avançados e na linha de dois. Na frente, Borja Mayoral foi a opção de ataque no time titular, com o artilheiro Dzeko ficando à disposição no banco de reservas.

Juventus decide confronto apesar de não mostrar superioridade em campo

A Juventus vive bom momento com os últimos bons resultados adquiridos, além de arrancar boa vitória diante de uma grande rival, mas há um problema: novamente não convenceu em campo. Outra vez recorreu ao talento individual de Cristiano Ronaldo para sair com mais um triunfo.

Pode-se dizer que, no momento que a Roma era melhor na partida no primeiro tempo, o time bianconero abriu o placar aos 13 devido à qualidade de finalização do craque português, que somente no primeiro toque na bola, a mandou ao fundo das redes. Apenas desse jeito para se colocar em vantagem mesmo jogando abaixo.

Assim como na etapa inicial, os giallorossi continuaram com o bom ritmo nos 45 minutos finais. Inclusive, arriscaram com dez chutes, sendo três no alvo, enquanto a Juventus registrou nenhuma finalização no segundo tempo, apesar do leve controle com a posse.

Mesmo com o ataque sem funcionar, os bianconeri contaram com ajuda da defesa adversária, em lance que o zagueiro brasileiro Roger Ibañez empurrou a redonda ao próprio gol aos 69 e ajudou o time da casa chegar ao segundo gol. Talvez azar defina o que aconteceu com a Roma em Turim.

Classificação e próximos compromissos

Com a vitória, a Juventus roubou a terceira colocação da rival e possui 42 pontos, além de se encontrar a cinco de distância da Internazionale, líder provisória do campeonato. Com isso, a Roma caiu para a quarta posição e se mantém com 40 pontos.

Na próxima rodada, a Juventus visita o Napoli no sábado (13), às 14h, enquanto a Roma recebe a Udinese no domingo (14), às 8h30. Antes, a Velha Senhora tem Derby D'Italia contra a Internazionale, válido pelo segundo jogo da semifinal da Coppa Italia. O clássico será disputado no Allianz Stadium, em Turim/ITA, às 16h45 da próxima terça-feira (9).