Jorginho marca, Chelsea entra no G-5 e Tuchel elogia Werner: "Concentrado e decisivo"

Enfrentar o lanterna do campeonato exige muita concentração para não ser surpreendido, um dos fatores apontados pelo técnico Thomas Tuchel como responsáveis para o Chelsea superar o Sheffield por 2 a 1 no último final de semana pela Premier League.

Com mais posse de bola, o Chelsea envolveu o rival no primeiro tempo e o time da casa sequer finalizou na direção do gol de Mendy. Porém, logo no começo a história poderia ter sido diferente, visto que o árbitro Kevin Friend marcou pênalti de Chilwell em Basham, mas o VAR corrigiu porque sinalizou impedimento na jogada.

"Parece um jogo da Copa quando você chega contra um time cheio de energia e coragem. Contra uma equipe muito direta e física, é preciso aceitar que nem todos os momentos do jogo são fáceis e aceitamos isso, o que foi bom. Superamos alguns momentos difíceis, tivemos sorte com o pênalti, mas no geral foi uma vitória merecida e estou feliz porque nos dá mais confiança", observou o técnico Thomas Tuchel.

A superioridade deu resultado quando Timo Werner achou Mason Mount dentro da área, ele pegou de primeira e chutou cruzado, acertando o canto esquerdo do goleiro Aaron Ramsdale. Na jogada eram quatro jogadores do Sheffield contra apenas três do Chelsea, mas Giroud atraiu a marcação e os outros dois trocaram passes rápidos, o que foi moral para os Blades.

O Sheffield chegou ao empate no segundo tempo, em uma infelicidade do zagueiro Rudiger. Ele tentou interceptar um passe dentro da área e marcou um gol contra. Mais tarde, o Sheffield retribuiu a gentileza, já que o jogador recuou mal uma bola para o goleiro e Timo Werner partiu em velocidade. Ele tentou driblar Ramsdale, que atingiu o atacante na dividida e a arbitragem marcou pênalti convertido por Jorginho.

Classificação e próximos jogos

Com este resultado o Chelsea chegou aos mesmos 39 pontos do West Ham, mas leva a melhor nos critérios de desempate e assumiu o quinto lugar. Nesta semana o time dá uma pausa na Premier League e trabalha para encarar o Barnsley na quinta-feira (11) pela FA Cup.

Na sequência Tuchel comanda a equipe em mais dois jogos pelo Campeonato Inglês (Newcastle e Southampton) até o esperado confronto diante do Atlético de Madrid pelas oitavas de final da UEFA Champions League.

O Sheffield volta a campo na quarta-feira (10), quando recebe o Bristol City, pela FA Cup, e no final de semana encara o West Ham em Londres.