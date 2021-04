Carlinhos elogia preparação do Shimizu S-Pulse para J-League 2021

Principal nome do Shimizu S-Pulse e do futebol japonês na última temporada, o atacante Carlinhos, que tem 29 jogos e dez gols com a camisa do clube japonês, falou sobre o bom trabalho que a equipe vem fazendo. Para ele, o grupo tem tudo para continuar crescendo de produção nas próximas semanas.

“Nossa pré-temporada tem sido de alto nível, muito boa. É importante manter esse ritmo para chegarmos em nossa estreia contra o Kashima no nível que queremos. O elenco está muito motivado com tudo que tem acontecido nos últimos dias", disse.

Segundo o jogador, o grupo espera fazer uma grande J-League em 2021.

"Sem dúvida, a J-League é um dos principais campeonatos da Ásia. Temos que ter intensidade máxima do início ao fim para alcançarmos nossos objetivos nela", falou.