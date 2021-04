Rômulo faz balanço de sua passagem na Coreia e espera continuar no futebol asiático em 2021

Ídolo do Busan IPark e um dos destaques do futebol coreano nos últimos anos, o meia Rômulo, revelado nas divisões de base do Bahia, falou sobre a expectativa para definir seu futuro nos próximos dias, já que seu contrato termina no próximo dia 20. Para ele, a ideia é permanecer na Ásia.

“Minha ideia é permanecer no futebol asiático por muitos anos. Quero construir uma história por aqui. Vou trabalhar muito nos próximos anos para que isso seja possível. Estou muito motivado”, afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, a Coreia do Sul o fez muito bem.

“Só tenho a agradecer aos coreanos por tudo que vivi e pelo crescimento que tive no país nos últimos anos. Tenho que agradecer ao Busan também por tudo. Foram anos muito intensos e de muito aprendizado dentro e fora de campo", concluiu.