Paulo Victor comemora momento e retorno do Al-Hidd à boa fase no Bahrein

Um dos principais nomes do Al-Hidd nesta temporada, o atacante Paulo Victor destacou que está motivado para a sequência deste ano. Esperança de gols da equipe árabe, o jogador falou sobre a perspectiva de fazer grandes jogos nos próximos meses.

“Estou trabalhando muito para manter essa evolução. Venho me dedicando ao máximo para conquistar meus objetivos no Bahrein e com a camisa do Al-Hidd. Espero que os próximos meses sejam de grandes resultados para mim e para o clube também”, afirmou.

O atleta, agenciado pelo empresário Hamilton Bernard, ainda revelou que pretende atuar no futebol brasileiro em breve.

“Estou feliz no Hidd e em tudo que tenho conquistado aqui, mas, claro, tenho esse sonho de atuar em um Campeonato Brasileiro um dia. Tenho trabalhado muito por isso”, falou.