Valdo elogia preparação do Shimizu S-Pulse para temporada 2021

Principal nome do sistema defensivo do Shimizu S-Pulse, o zagueiro Valdo, ex-Ceará, falou sobre o trabalho intenso que a equipe vem fazendo desde a reapresentação. Segundo o defensor, o grupo tem tudo para continuar evoluindo no dia a dia.

“Estamos em um ritmo forte nestas últimas semanas e fazendo um trabalho intenso desde a volta às atividades. Vamos manter isso agora para continuarmos melhorando nosso desempenho em campo”, disse.

Ainda de acordo com o defensor, o elenco do Shimizu vai com tudo para fazer um grande 2021.

“Estamos muito motivados para essa temporada e na expectativa para que esse ano seja muito bom dentro de campo. O grupo está muito focado", falou.