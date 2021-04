Gasperini dá a entender que Atalanta chegou ao limite do rendimento

A Atalanta jogará a segunda final da copa nacional em três temporadas. No jogo de volta da semifinal da Coppa Italia 2020-21, atuando no Gewiss Stadium, o clube de Bergamo venceu o Napoli por 3 a 1 e garantiu a vaga na decisão. Tanto o resultado quanto a atuação foram comemorados por Gian Piero Gaperini, técnico da Dea.

Em entrevista coletiva após a partida, o treinador dedicou a vitória a quem mais de perto acompanha a Atalanta. Ele também fez uma ponderação. "Esta vitória certamente é para os torcedores. É uma grande satisfação a ida à final. O arrependimento é não viver esses momentos com eles, mas chegar à final é um sinal de continuidade", comentou Gian Piero Gasperini.

Os números da partida, de fato, indicam um grande volume ofensivo da Atalanta. Apesar da maior posse de bola do Napoli (60%), a Dea finalizou mais (dezenove a doze) e acertou mais chutes a gol (sete a quatro) que o adversário no Gewiss Stadium.

Limite?

Em outro momento da entrevista, o treinador deu a entender que a equipe atingiu o máximo que pode render. "Esta equipe está no topo do nosso campeonato. Nunca perdemos a confiança, estamos alcançando resultados com muita continuidade. Esperar mais da Atalanta parece difícil para mim, mesmo que se fale muito sobre nós. Vamos tentar dar o nosso melhor", finalizou Gasperrni.