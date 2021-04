Gabriel Jesus marca e ganha elogio de Guardiola após avanço do City na FA Cup: "Brilhante"

Em busca do sétimo título da FA Cup, o Manchester City confirmou o favoritismo e eliminou o Swansea, time da segunda divisão inglesa, com vitória por 3 a 1. Gabriel Jesus deixou o dele e chegou ao terceiro gol em três jogos.

"Ele poderia ter marcado mais, mas jogou muito bem de novo, foi brilhante. Esteve muito bem em Anfield, e quando não jogou, apoiou muito seus companheiros", pontuou o técnico Pep Guardiola ao final da partida realizada no País de Gales.

Kyle Walker abriu o placar no primeiro tempo em um chute despretensioso. Ele tentou cruzar, mas a bola foi direto para o gol. O Manchester City voltou do intervalo a todo vapor e ampliou a vantagem com dois gols em três minutos, sendo o primeiro de Sterling e o outro de Gabriel Jesus. O time da casa descontou com Whittaker, mas a reação tardia colocou um ponto final na participação do Swansea na FA Cup.

Com este resultado o City continua brigando pelo troféu que conquistou pela última vez em 2019. O adversário das quartas de final ainda não foi definido, mas o confronto será em março. "Avançamos e estou muito feliz com a forma como todos eles jogaram. O Swansea é um time muito forte, ficaram invictos muitos jogos", completou o treinador espanhol.

Classificação e próximos jogos

Duas partidas fecham a quinta rodada da FA Cup nesta quinta-feira (11) para definir as últimas vagas das quartas de final. Bournemouth, Everton, Leicester, Manchester City, Manchester United e Sheffield United já estão garantidos.

Líder da Premier League com 50 pontos, cinco a mais do que o vice Manchester United, o City volta a campo no sábado (13), quando recebe o Tottenham pela 24ª rodada.

Já o Swansea volta a pensar na Championship e no domingo (14) enfrenta o Sheffield Wednesday. O time está em terceiro lugar, com 53 pontos, quatro a menos do que o líder Brentford.