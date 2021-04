Saint-Étienne é eliminado pelo Sochaux da Copa da França; Angers tira Rennes

A má fase do Saint-Étienne segue impressionante. Na última quinta-feira (12), o Sochaux, da Ligue 2, eliminou a equipe da Ligue 1 da Copa da França 2020-21. Outra surpresa também ocorreu no dia - embora bem menor.

Na peleja entre dois clubes que está na primeira divisão do país, o Angers, oitavo colocado, eliminou o Rennes, uma das surpresas do futebol nacional.

Sochaux 1-0 Saint-Étienne

No 4-2-3-1, a equipe comandada por Omar Daf venceu os adversários mesmo com grande desvantagem nas estatísticas. O 3-5-2 de Claude Puel teve 68% de posse de bola, com vinte e uma finalizações (contra três do Sochaux) - sendo seis certas (ante uma dos mandantes) para a representação do Saint-Étienne.

A única finalização certa da equipe da casa veio logo aos cinco minutos. Chris Bedia, em jogada individual, acertou belo chute e deu a vitória ao Sochaux no Auguste Bonal.

Angers 2-1 Rennes

Uma das principais equipes da temporada do futebol francês está eliminada da competição. No Jean Bouin, o Angers contou com um começo de jogo fulgurante para vencer o Rennes. Mesmo com todas as estatísticas desfavoráveis: os Rouge et Noirs tiveram 70% da posse de bola, com catorze finalizações (ante sete dos mandantes) e cinco certas (contra quatro dos adversários). O 4-4-1-1 de Stéphane Moulin levou a melhor sobre o 3-4-3 de Julien Stéphan.

Logo aos quatro minutos, Angelo Fulgini recebeu de Vincent Manceau e inaugurou o placar. Dez minutos depois, em cobrança de pênalti, novamente Fulgini anotou. Aos oito, Jeremy Doku desceu pela esquerda e Sehrou Guirassy na área, que descontou - mas o Rennes não conseguiu nada além disso.