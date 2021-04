Em fim de jogo maluco, Mainz consegue arrancar empate com Leverkusen

É relativamente comum encontrar jogos com dois tempos completamente distintos. Isso aconteceu na BayArena neste sábado (13), em jogo válido pela 21ª rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021. No confronto, o Mainz 05 reagiu nos últimos minutos e empatou com o Bayer Leverkusen: 2 a 2.

Nas estatísticas, por sinal, os visitantes tiveram desempenho bem razoável. No 3-4-1-2, o Mainz 05, comandado por Bo Svensson, teve mais chutes (dezenove a onze), empatando em finalizações certas com os mandantes: cinco. A posse de bola, entretanto, foi majoritariamente do Bayer Leverkusen, armado no 4-3-3 por Peter Bosz.

Loucura no final

O começo do jogo foi exatamente como se esperava: melhor na tabela, o Bayer Leverkusen começou a mandar na peleja. Logo aos 14 minutos, Moussa Diaby foi acionado no lado esquerdo e serviu Lucas Alario no comando do ataque. O argentino chutou no canto esquerdo para abrir o placar. A tentativa de resposta veio dois minutos depois: Danny da Costa cruzou da direita e Karim Onisiwo cabeceou no lado direito.

O final da primeira etapa foi inteiro dos Aspirinas. Aos 32, Diaby arriscou de longe e a bola passou à esquerda da meta defendida por Robin Zentner. Com 40, Charles Aránguiz acionou Leon Bailey na área, e ele cabeceou no travessão. Segundos depois, o próprio Bailey cruzou da direita e Kerem Demirbay cabeceou em cima de Moussa Niakhaté.

Os campos viraram e a maré da peleja também. Aos 11, Danny da Costa cruzou da direita, Leandro Barreiro dominou e chutou por cima do travessão. Com 20, Karim Onisiwo finalizou assistência de Danny Latza em cima de Niklas Lomb. Segundos depois, Latza aproveitou bola viva na área e chutou no canto esquerdo, em bola salva por Stefan Bell. Com 26, Niakhaté escorou cruzamento com a mão e marcou, mas o tento, obviamente, foi anulado.

O Bayer Leverksuen tentou voltar para a peleja. Aos 28, Demarai Gray aproveitou passe de Jonathan Tah e marcou, mas o gol foi invalidado por domínio com a mão. Aos 39, o segundo gol: após grande assistência de Gray, Patrik Schick dominou e chutou rasteiro para dobrar a vantagem dos Aspirinas.

Jogo encerrado? Não mesmo. Aos 44, Niakhaté serviu Robert Glatzel no meio da área e ele não desperdiçou. Já nos acréscimos, aos 47, Kevin Stoger aproveitou bola mal rebatida pela zaga mandante e empatou o cotejo.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021, o Bayer Leverkusen viaja para enfrentar o Augsburg no domingo (21), às 09h30 (Horário de Brasília), um dia depois do Mainz 05 enfrentar o Borussia Monchengladbach às 11h30.