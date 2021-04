Show de Messi e dois de Trincão: Barcelona goleia Alavés e assume vice-liderança de LaLiga

Em jogo válido pela 23ª rodada de LaLiga, o Barcelona recebeu o Alavés no Camp Nou no último sábado (13) e lá conseguiu uma importante vitória de goleada.

Com gols (e show) de Messi (2), Trincão (2) e Firpo, o Barça fez 5 a 1 no Alavés, que descontou com Rioja.

Escalações

Koeman mandou seu time a campo com uma formação ofensiva e meninos de La Masia para tentar a vitória. Mingueza fazia a direita, com De Jong e Lenglet na zaga, e Firpo na esquerda fechando a defesa.

Busquets iniciava o meio de campo, com Riqui Puig e Ilaix Moriba, estreante da noite. NO ataque estava Trincão, Griezmann e Messi.

Já o Alavés de Antuñas vinha com o objetivo de se defender e apostar nas jogadas de contra-ataque para surpreender o Barcelona. Aguirregabiria, Rodríguez, Lejeune e Rúben Duarte faziam a defesa.

A segunda linha tinha Edgar Méndez, Battaglia, Pina e Córdoba. E na frente a perigosa dupla de ataque: Lucas Pérez e Joselu

Trincão mantém boa fase e Messi desequilibra

Em três minutos de pura pressão grená, o Barcelona chegou com Trincão pela direita, que bateu forte, mas para fora pelo lado esquerdo de Pacheco.

Apesar de toda pressão, aos 26 quem chegou foi o Alavés, com um cruzamento de Joselu da direita, que Ter Stegen cortou, Mingueza tirou e Battaglia bateu forte, mas o goleiro ficou com ela embaixo das traves.

Mas quem não faz toma. Na descida de Mingueza pela direita, ele cruzou, o goleiro tirou e Ilaix ficou com ela na esquerda. O estreante da noite apenas rolou para trás, onde Trincão estava para bater firme e mandar para o fundo das redes aos 29!

E aos 36, em um lançamento maravilhoso de Busquets, Griezmann saiu na cara do gol e bateu para uma ótima defesa de Pacheco. No rebote Messi colocou para o fundo das redes, mas Griezamnn estava impedido e o gol foi anulado.

Mas 10 minutos depois Messi recebeu na frente da área, tirou o defensor e bateu forte, no canto esquerdo de Pacheco, que nada pode fazer além de ver a bola explodir na trave, ir até a trave direita e morrer no fundo das redes!

Messi comemorando um de seus gols (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

O Barcelona, na primeira etapa, manteve a bole em sua posse 77% do tempo, contra 23% do Alavés. Além disso os culés finalizaram sete vezes, acertando quatro delas, contra três do Alavés, que acertou uma.

Aos 12 minutos, em uma clara melhora do Alavés, Rioja ficou com a bola na intermediária após erro de Ilaix, saiu na cara de Ter Stegen e colocou a bola no fundo das redes, diminuindo o placar!

Aos 15 Messi bateu uma falta da meia lua e Pacheco voou no canto esquerdo para ficar com a bola. Um minuto depois Griezmann colocou Trincão na cara do gol, que bateu cruzado, mas Pacheco desviou com a ponta dos dedos e colocou para escanteio!

Cinco minutos depois Messi achou Firpo, que devolveu para ele na entrada da área tocar por cima da defesa para Griezmann bater de primeira, de direita, para fora, com perigo!

Com 28 minutos em uma bola maravilhosa de Pedri, Messi saiu na cara do gol, tentou o drible e perdeu a bola, mas Trincão bateu forte no rebote e mandou para o fundo das redes. Na saída de jogo Messi ficou com a bola no erro do Alavés, levou pro meio e bateu no ângulo, transformando um jogo complicado em goleada!

O segundo gol de Trincão (Foto: Divulgação/FC Barcelona)

Aos 40 minutos Puig achou Messi na direita, que dominou e passou a bola por cima da defesa para Griezmann, que bateu pro meio e Firpo desviou para o fundo das redes! Aos 43 Messi achou Trincão no meio, ele saiu na cara do gol e colocou ela no fundo das redes, mas estava em impedimento, tendo assim o gol anulado.

Na partida o Barcelona teve 74% de posse, contra 26% do Alavés, lembrando os grandes tempos do Barcelona Tiki-Taka. Com 17 finalizações, o Barça acertou nove delas, contra seis do Alavés, que mandou no gol apenas duas.

Próximos jogos e classificação

O Barcelona entra em campo já na próxima terça-feira (16), às 17h, quando encara o PSG pelas oitavas de final da Champions League. Já o Alavés joga no domingo (21), às 12h15, quando viaja para enfrentar a Real Sociedad por LaLiga.