Manchester City domina Tottenham e dispara no topo da Premier League 

Mais uma para a conta dos coringas de Pep Guardiola! Na tarde deste sábado (13), em jogo válido pela 24ª rodada da Premier League, o Manchester City recebeu o Tottenham no Etihad Stadium em busca dos três pontos para disparar na liderança. Já o time de José Mourinho precisava da vitória para se aproximar do G-4.

O Manchester City não deixou o Tottenham jogar, principalmente no primeiro tempo, e venceu o jogo tranquilamente com o placar de 3 a 0. Os gols do jogo foram feitos por Rodri e Gündogan, que marcou duas vezes.

Distribuição tática

Pep Guardiola trouxe um Manchester City em um 4-3-3, bem parecido com o que venceu o Liverpool em Anfield no domingo passado. Com Éderson no gol, a defesa foi formada por Stones e Laporte na zaga e Cancelo e Zinchenko nas laterais. No meio-campo, Rodri era mais centralizado enquanto Gündogan e Bernardo Silva nas laterais. No ataque, Phill Foden, Sterling e Gabriel Jesus.

Já José Mourinho trouxe um Tottenham em um 4-2-3-1. Com Lloris no gol, a defesa foi formada por Dier e Sánchez na zaga e Tanganga e Ben Davies nas laterais. Na volância, Ndombélé e Hojbjerg ajudavam a defesa enquanto Lamela, Lucas Moura e Son trabalhavam na criação do meio campo. Lá na frente, Harry Kane.

Em belo jogo coletivo, Manchester City vence e se isola na liderança

Após o jogo dos sonhos em Anfield no último final de semana, o Manchester City teve mais um adversário do Big 6. O Tottenham de José Mourinho fez uma grande campanha no começo do campeonato e, apesar de não estar em uma fase boa como a de seu adversário, podia surpreender o atual líder da Premier League. Mas não foi isso que aconteceu.

Logo aos sete minutos, Gabriel Jesus teve a chance de abrir o placar, mas a defesa tirou antes que o brasileiro desse o segundo chute. Já aos 13', a falta de Harry Kane bateu na trave. Aos 20', Gündogan foi derrubado por Hojbjerg dentro da área e o juiz marcou pênalti. Rodri cobrou e abriu o placar para os Citizens. Depois do gol, Bernardo Silva, Gabriel Jesus e João Cancelo tentaram ampliar ainda no primeiro tempo, mas não conseguiram.

Os números do primeiro tempo provam que o domínio do primeiro tempo foi completo dos donos da casa. Com 63% de posse de bola, os Citizens conseguiram finalizar nove vezes, porém só uma delas foi na direção do gol. O que salvou os Spurs foi a defesa, principalmente Eric Dier e Davidson Sánchez. Do outro lado, Son não conseguiu auxiliar Harry Kane e o Tottenham terminou a primeira etapa com dois chutes, mas nenhum assustou Ederson.

O segundo trouxe trouxe melhora aos visitantes. Porém, para o azar deles, o City também melhorou bastante no segundo tempo. Logo aos quatro minutos, Gündogan dominou e bateu rápido dentro da área. Lloris até tentou, mas não impediu o segundo gol.

Aos 13', Ndombélé teve chance clara de gol, mas seu chute foi amortecido pela defesa e ficou tranquila para Ederson. Porém, não muito tempo depois, Gündogan comprovou mais uma vez o acerto em selecioná-lo como o melhor jogador de janeiro da Premier League. Depois de um lindo lançamento de Ederson, o alemão ganhou de Sánchez e bateu de canhota. No final do jogo, Bale também tentou diminuir a vantagem, mas não conseguiu.

Os números do segundo tempo mostram que foi um pouco mais equilibrado que o primeiro, mas o Manchester continuou dominando a partida. Do lado dos Citizens, além dos 53% de posse de bola, cinco dos seis chutes acertaram o alvo. Do lado de Mourinho foram cinco chutes, sendo que três deles foram em direção ao gol.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o City permanece na liderança e abre sete pontos de distância do vice-líder Manchester United, que ainda joga na rodada. Já o Tottenham permanece no oitavo lugar, com 36 pontos, quatro atrás do Liverpool.

A próxima rodada da Premier League no próximo final de semana. No domingo (21), às 9h, o Tottenham visita o West Ham e no mesmo dia, às 13h30, o City visita o Arsenal no Emirates Stadium.

Porém, antes da próxima rodada, os dois times entram em campo no meio de semana. Na quarta-feira (17), o City visita o Everton em jogo atrasado pela 16ª rodada da Premier League. Já na quinta (18), os Spurs jogam o primeiro jogo do mata-mata da Europa League contra o Wolfsberg fora de casa.