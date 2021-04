Real Madrid vence Valencia com tranquilidade na capital

O Real Madrid engoliu o Valencia neste domingo (14), no Alfredo di Stefano, em jogo válido pela 23ª rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021. Apesar do placar de 2 a 0, a peleja foi inteiramente dominada pela equipe Merengue.

No 4-3-3, os mandantes, comandados por Zinedine Zidane, teve vantagem em todas as estatísticas. O Real teve 60% de posse de bola e dezesseis finalizações (contra quatro dos adversários), sendo sete delas certas - ante uma dos Ches. O Valencia, no 4-4-2, foi comandada por Javi Garcia.

Sem problemas

Aos nove minutos, Luka Modric serviu Casemiro na faixa central e ele chutou da entrada da área; Jaume Domenech defendeu. Três minutos depois, entretanto, o placar foi aberto: Toni Kroos serviu Karim Benzema no comando do ataque e ele chutou forte para inaugurar o marcador. Aos 30, o francês recebeu do croata em grande assistência, mas foi desarmado por Gabriel Paulista. Aos 42, a vantagem foi duplicada: Lucas Vázquez serviu Kroos, que finalizou rasteiro no canto esquerdo e marcou.

O Valencia apareceu para a peleja apenas na segunda etapa. Aos oito minutos, Maximiliano Gomez avançou e chutou forte, obrigando Thibaut Courtois a boa defesa. O Real Madrid chegou a marcar o terceiro, mas o tento de Ferland Mendy foi anulado por impedimento após o passe de Marco Asensio. Aos 33, o lateral francês apareceu novamente após passe de Vázquez; o chute, rasteiro, foi facilmente defendido por Domenech.

Próximos jogos

Na próxima rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021, o Real Madrid viaja para enfrentar o Valladolid, no próximo domingo (20), às 17h (Horário de Brasília). No mesmo dia, às 14h30, o Valencia recebe o Celta.