Em jogo muito disputado, Real Betis vence Villarreal em El Madrigal

A equipe do Real Betis visitou o Villarreal nesta tarde de Domingo (14), em El Madrigal. Com gols de Fekir e Emerson, o Betis venceu, fora de casa, e segue em busca de uma possível zona de classificação para a Liga dos Campeões.

Primeiro tempo

Mesmo sendo visitante, o Real Betis "martelou" a equipe do Villarreal desde o primeiro minuto de jogo. Apesar de ter menos posse de bola, no primeiro tempo, a equipe do Betis finalizou 12 vezes, até que Fekir abriu o placar, aos 45'.

Segundo tempo

A equipe do Real Betis continuou sendo mais vertical e logo no início da segunda etapa ampliou no placar. O brasileiro Emerson fez o segundo gol aos 52'.

Gerard Moreno até que tentou buscar o resultado, com gol de pênalti aos 65', mas não foi o suficiente. O Real Betis conseguiu segurar a pressão e fazer um ótimo resultado fora de casa.

Próximos jogos

O Villarreal enfrentará o Red Bull Salzburg, na Quinta (18), 17h. Já o Real Betis terá pela frente o Getafe, na Sexta (19), 17h.