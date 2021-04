Dupla "LuLa" decide mais uma vez e Inter assume a ponta da Serie A

A Internazionale perseguia, desde o começo da Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021, a liderança do campeonato. E ela veio neste domingo (14), após vitória pro 3 a 1 contra a Lazio no Giuseppe Meazza, em duelo válido pela 22ª rodada do torneio.

No 3-5-2, a Inter de Antonio Conte acertou mais chutes a gol (sete a seis). Nas demais estatísticas da peleja, vantagem para a Aquile. Igualmente no 3-5-2, os comandados de Simone Inzaghi tiveram mais posse de bola (65%) e finalizaram mais no total (quinze a doze).

Domínio interista

Apesar dos bons números da Lazio, as grandes chances da partida foram da Internazionale. Aos 20 minutos, uma grande polêmica: ao errar na saída de bola, Wesley Hoedt entregou a bola nos pés de Lautaro Martínez e teve que cometer pênalti. Na cobrança, Romelu Lukaku cobrou na esquerda e abriu a contagem. Com 43, Marcelo Brozovic serviu o belga e chutou rasteiro para boa defesa de Pepe Reina. Dois minutos, aproveitando novo erro da zaga laziale, o centroavante marcou ao chutar na saída do goleiro.

A Lazio voltou disposta a voltar à disputa - e conseguiu o objetivo. Com 16 minutos, Sergej Milinkovic-Savic finalizou e Gonzalo Escalante desviou para diminuir. A resposta da Beneamata, entretanto, veio rápido. Lukaku serviu Martínez na área e o argentino marcou o terceiro.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Serie A (Campeonato Italiano) 2020/2021, a Internazionale faz o Derby della Madonnina contra o Milan no próximo domingo (21), às 11h (Horário de Brasília), um dia depois da Lazio receber a Sampdoria às 11h.