Neve é protagonista, e Bayern de Munique arranca empate com Arminia Bielefeld

E a sequência de vitórias do Bayern de Munique foi quebrada! Na tarde desta segunda-feira (15), o time de Hansi Flik recebeu o Arminia Bielefeld em jogo válido pela 21ª rodada da Bundesliga. Como o RB Leipzig venceu na rodada, os bávaros precisavam voltar a focar no campeonato alemão para manter os pontos de distância do vice-líder. Já o Arminia, do outro lado da tabela, precisava dos três pontos para se afastar da zona de rebaixamento.

Mesmo jogando na Allianz Arena, o Bayern de Munique saiu perdendo por 2 a 0. Porém, ao correr do jogo, o time foi recuperando um pouco do futebol e conseguiu empatar o jogo em 3 a 3. Os gols dos donos da casa foram feitos por Lewandowski, Tolisso e Alphonso Davies, enquanto o Arminia marcou com Vlap, Pieper e Gebauer.

Após susto no primeiro tempo, Bayern corre atrás e empata com Arminia Bielefeld

A ressaca de um campeão do mundo tomou conta da Baviera. Ainda sem Boateng e Thomas Müller - que provavelmente será desfalque até na UEFA Champions League, o Bayern de Munique voltou a campo após a decisão contra o Tigres. De um lado, tinha um campeão do mundo com sete vitórias seguidas. Do outro, o Arminia estava com duas derrotas seguidas na conta.

O primeiro tempo mostrou que o jogo não seria fácil para o Bayern. Logo aos 9 minutos, Vlap abriu o placar na Allianz Arena e, aos 37 minutos, Pieper fazia 2 a 0 para o Arminia.

Os números do primeiro tempo mostram que, apesar dos dois gols, o Bayern continuava melhor no jogo. Os bávaros , que tinha 62% de posse de bola, finalizou seis vezes e acertou três no gol de Ortega. Do outro lado, o Arminia foi muito mais acertivo: acertou duas das três chances no gol de Manuel Neuer.

O Bayern só foi acordar para o jogo no segundo tempo. Logo no início, aos 48', Lewandowski diminuiu a vantagem dos visitantes. Porém, aos 49', Gebauer fez o terceiro do Arminia. A reação dos bávaros veio aos 57', com Tolisso, e o empate chegou aos 69', com Alphonso Davies.

Os números do segundo tempo mostram que o Bayern realmente teve que crrer atrás do resultado. Os donos da casa terminaram a segunda etapa com 13 finalizações, nove delas foram no alvo. Já o Arminia fnão precisou de muito para fazer o gol: foram quatro finalizações e uma delas no gol de Neuer - justamente o gol de Gebauer.

O jogo teve dois principais personagens: enquanto Neuer não conseguiu defender nenhum chute que foi no gol, Ortega defendeu oito chutes no gol - três no primeiro tempo e cinco no segundo.

Classificação e próximos jogos

As posições não mudam. O Bayern continua em primeiro e o Arminia em 16º. Porém, as distâncias para os outros times mudaram: para o vice-líder RB Leipzig, são cinco pontos de diferença e para o Mainz, primeiro time na zona de rebaixamento, são quatro pontos.

Na próxima rodada da Bundesliga, o Bayern visita o Frankfurt no próximo sábado (20). Antes disso, na sexta-feira (19), o Arminia recebe o Wolfsburg na Schüco-Arena.