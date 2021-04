Choco elogia início de trabalhos no Kauno Zalgiris e espera grande temporada

Um dos contratados do Kauno Zalgiris para essa temporada, o atacante brasileiro Choco, com passagem pelo Sampaio Corrêa e futebol búlgaro, elogiou a preparação do grupo nestas últimas semanas. Segundo o jogador, a meta de todos é manter esse nível para que os próximos meses sejam de vitorias para a equipe.

“Estamos trabalhando muito para que a equipe possa crescer de produção e possa melhorar seu desempenho no dia a dia. Vamos manter esse ritmo forte para que tudo que estamos planejando seja realizado”, disse.

Segundo Choco, sua ideia é fazer história no clube.

“Vou trabalhar muito para fazer a minha história no clube com títulos e grandes atuações. Estou muito motivado aqui”, falou.